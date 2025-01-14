Мини-футбольный клуб «Южный Урал» проиграл с разгромным счетом в Высшей лиге

Обновленная челябинская команда уступила соперникам из Перми — 2:8

Неудачно стартовал в работе с мини-футбольным клубом «Южный Урал» новый главный тренер команды Алексей Власов. Под его руководством челябинская команда неудачно съездила на очередной тур Высшей лиги в Тюмень. Она потерпела два поражения, одно из которых с разгромным счетом 2:8 от соперников из Перми, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Известный в прошлом футболист Алексей Власов принял команду в новогодние праздники. И, конечно же, у него было немного времени на то, чтобы познакомиться с командой, наладить игровые связи между футболистами. Тем более что за теперь уже экс-наставником команды Нуржаном Джетыбаевым ушла и большая группа игроков.

Обновленному коллективу теперь необходимо время на то, чтобы сыграться. Два матча на туре в Тюмени показали, что тренерскому штабу предстоит еще много работы, чтобы вернуть команде прежнюю игру.

В первом матче челябинский клуб встречался с соперниками из МФК «Глазов». И все складывалось неплохо: уже к 6-й минуте наша команда вела в счете 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Черанев и Егор Березин. Но еще в первом тайме соперники не только сравняли счет, но и вышли вперед, забив четыре гола. Во втором тайме команды обменялись голами, итоговый счет — 3:5 не в нашу пользу.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 11 января. МФК «Глазов» (Глазов) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:3.

0:1 — Александр Черанев, 2

0:2 — Егор Березин, 6

1:2 — Илья Никитин, 7

2:2 — Руслан Ахунов, 9

3:2 — Дмитрий Будин, 18

4:2 — Илья Никитин, 20

5:2 — Руслан Касимов, 24

5:3 — Данил Денов, 40

А вот что произошло с командой на следующий день — не поддается объяснению. Соперником челябинцев стал коллектив, который потерпел четыре поражения кряду, находился в подвале турнирной таблицы. Пермский «Прогресс-Бионорд» забил два безответных гола в первом тайме, но еще были шансы на спасение во втором.

Но стало только хуже: с интервалом в пять минут южноуральцы пропустили пять (!) голов. Счет стал разгромным — 0:7! Разумеется, исход поединка был предрешен задолго до его окончания. Единственный повод для радости — открыл свой счет забитым голам за новую команду новобранец МФК «Южный Урал» Сулейман Акперов. Причем он отличился даже два раза. Итоговый счет — 2:8.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 12 января. «Прогресс-Бионорд» (Пермь) — «Южный Урал» (Челябинск) — 8:2.

1:0 — Рамиль Гулиев, 16

2:0 — Артем Шидичев, 19

3:0 — Дмитрий Сильчин, 24

4:0 — Сергей Азаров, 28

5:0 — Егор Антипин, 28

6:0 — Рамиль Гулиев, 28

7:0 — Сергей Азаров, 29

7:1 — Сулейман Акперов, 36

8:1 — Илья Курочкин, 36

8:2 — Сулейман Акперов, 39

Челябинская команда возвращается домой. У нее есть немного времени на то, чтобы сделать работу над ошибками и лучше подготовиться к домашнему туру. 18 и 19 января МФК «Южный Урал» принимает на своей площадке клубы «Ухта-Д» и «Новая Генерация-Д».

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».