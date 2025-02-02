Мини-футбольный клуб «Южный Урал» двумя победами завершил выезд в Сибирь

Челябинская команда разгромила «Сибиряк» и по пенальти выиграла у «Кузбасса»

Двумя победами завершил сибирское турне мини-футбольный клуб «Южный Урал». Челябинцы разгромили новосибирский «Сибиряк» и по пенальти вырвали победу у кемеровского «Кузбасса». В одном из матчей «покер» сделал Игорь Егоров, в другом поединке хет-трики оформили Евгений Платонов и Дмитрий Сильчин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Открывал тур в Кемерово челябинский клуб матчем с аутсайдером Высшей лиги — новосибирским «Сибиряком». Борьбы не получилось, наша команда победила с разгромным счетом — 8:1. В первом тайме соперники еще более или менее оказывали сопротивление, уступив его со счетом 1:3.

После перерыва в ворота сибиряков залетело еще пять мячей. Отметим, что успешно провел свой первый поединок за челябинцев Дмитрий Сильчин. Новобранец команды стал автором хет-трика. Еще три гола на счету Евгения Платонова.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 1 февраля. «Сибиряк» (Новосибирск) — «Южный Урал» (Челябинск) — 1:8.

Голы:

0:1 — Дмитрий Сильчин, 5

0:2 — Евгений Платонов, 7

1:2 — Айдаш Салчак, 15

1:3 — Евгений Платонов, 20

1:4 — Данил Денов, 22

1:5 — Дмитрий Сильчин, 23

1:6 — Сулейман Алекперов, 36

1:7 — Евгений Платонов, 38

1:8 — Дмитрий Сильчин, 38

А вот поединок с хозяевами площадки сложился для МФК «Южный Урал» куда сложнее. Хотя начался он для челябинцев здорово: на 11 и 12-й минутах они забили два гола. Впрочем, еще до перерыва кемеровчане сократили отставание в счете. Во втором тайме уже «Кузбасс» вел в счете. За 5 минут до финальной сирены Иван Скученко сделал его 5:3. Подопечные Алексея Власова вынуждены были пойти ва-банк, выпустив вместо вратаря полевого игрока.

Героем матча стал Игорь Егоров. Именно он на 38-й и 39-й минутах забил два мяча, сравнял счет. В итоге он оформил «покер». Ну а в серии пенальти челябинцы были безупречны, реализовав все пять попыток. 5:4 — есть 2 очка в копилку команды в Высшей лиги конференции «Восток»!

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 2 февраля. «Кузбасс» (Кемерово) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:5 (4:5 — пен).

Голы:

0:1 — Игорь Егоров, 11

0:2 — Сулейман Акперов, 12

1:2 — Юлиан Шамсутдинов, 13

2:2 — Юлиан Шамсутдинов, 22

3:2 — Антон Бурнашев, 29 (АГ)

3:3 — Игорь Егоров, 30

4:3 — Павел Кольчурин, 33

5:3 — Иван Скученко, 34

5:4 — Игорь Егоров, 38

5:5 — Игорь Егоров, 39

МФК «Южный Урал» набрал 5 очков из 6 возможных по итогам сибирского выезда. Челябинская команда поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре ей предстоит сыграть еще два поединка с сибирскими командами — 15 и 16 февраля состоятся матчи с клубами «Факел-Ямал» (Новый Уренгой«) и «Заря» (Якутск).

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).