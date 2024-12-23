В Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу приятный сюрприз сделала своим болельщикам команда «Южный Урал». Челябинский клуб в гостях одержал победу над лидером турнира «Синтуром» (6:3), но на следующий день уступил другой команде из Екатеринбурга «ВИЗ-Синара-Д» (2:6). Челябинцы сохранили за собой шестое место в турнирной таблице.
В седьмом туре команда «Южный Урал» выступала уже без главного тренера Нуржана Джетыбаева, который принял решение покинуть клуб по личным причинам. Руководил челябинским клубом исполняющий обязанности главного тренера Алексей Рыбалко. И начал он за здравие: в первом матче его подопечные сенсационно выиграли у лидера чемпионата — клуба «Синтур».
Равным и упорным получился первый тайм, концовка которого осталась за челябинцами. На последней минуте они дважды забили в ворота соперника, хотя и пропустили гол «в раздевалку» практически с финальным свистком (3:4). Во втором тайме им удалось не только сохранить победный счет, но и забить еще два безответных гола в ворота екатеринбуржцев. Итог — 6:3 в нашу пользу!
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 7-й тур. Екатеринбург
21 декабря. «Синтур» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 3:6
0:1 — Анар Шакиев, 5
0:2 — Даниил Коробицын, 7
1:2 — Дмитрий Береснев, 9
2:2 — Никита Железников, 11
2:3 — Егор Березин, 19
2:4 — Анар Шакиев, 20
3:4 — Сергей Кротов, 20
3:5 — Даниил Коробицын, 26
3:6 — Игорь Егоров, 32
Закрепить успех в следующем поединке челябинской команде не удалось. Хотя наши парни и вели в счете после первого тайма (1:2). Но во второй половине игры все решил кошмарный отрезок, в котором «Южный Урал» за 4 минуты пропустил 4 гола. Как ни старались челябинцы уйти от поражения, забить в ворота соперника хотя бы один мяч им не удалось.
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 7-й тур. Екатеринбург
22 декабря. «ВИЗ-Синара-Д» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 6:2.
1:0 — Денис Суховей, 5
1:1 — Егор Березин, 20
1:2 — Анар Шакиев, 20
2:2 — Иван Мельников, 24
3:2 — Егор Зайнов, 31
4:2 — Степан Огородников, 35
5:2 — Никита Аюпов, 36
6:2 — Иван Недокушев, 36
Челябинский клуб «Южный Урал» сохранил за собой 6-е место в конференции «Восток» Высшей лиги. В 8-м туре нашей команде предстоит провести два матча в Тюмени. Ее соперниками станут клубы МФК «Глазов» (11 января) и «Прогресс-Бионорд» (12 января).
Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал»
Инфографика: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»