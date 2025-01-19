Мини-футбольный клуб «Южный Урал» вернулся в шестерку лучших в Высшей лиге

Челябинская команда одержала две победы на домашней площадке

Две важные домашние победы одержал челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» в Высшей лиге. Подопечные Алексея Власова выиграли оба поединка над дублирующими составами команд из Ухты и Сыктывкара. Благодаря этим победам челябинский клуб вернулся в шестерку сильнейших Высшей лиги в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В новом 2025-м году в МФК «Южный Урал» произошла тренерская рокировка — команду покинул теперь уже экс-главный тренер Нуржан Джетыбаев. Коллектив принял известный прошлом футболист Алексей Власов. Однако начал новый наставник работу в команде неудачно — в гостях его подопечные потерпели поражения от МФК «Глазов» (3:5) и «Прогресса-Бионорда» (2:8).

Работы над ошибками были сделаны верные. Хотя и, надо признать, в Челябинск прибыли далеко не фавориты Высшей лиги. В первом матче челябинцы без особых проблем разобрались с ФК «Ухта-Д» — 7:3. Уже по итогам первой половины игры наша команда повела со счетом 4:0.

Получив такое солидное преимущество, она уже не имела права отдать матч. Дубль у челябинцев оформил Александр Черанев. Забил мяч и голкипер команды Антон Бурнашев. Он забил от своих ворот в пустые ворота в самом конце матча.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 9-й тур.

18 января. «Южный Урал» (Челябинск) — «Ухта-Д» (Ухта) — 7:3 (4:0).

Голы:

1:0 — Артем Кваснышин, 11 (АГ)

2:0 — Игорь Егоров, 13

3:0 — Данил Денов, 16

4:0 — Сулейман Акперов, 18

4:1 — Ярослав Грофель, 23

5:1 — Александр Черанев, 24

5:2 — Александр Мусатов, 26

5:3 — Владимир Лихачев, 28

6:3 — Александр Черанев, 32

7:3 — Антон Бурнашев, 39

На следующий день «Южный Урал» принимал дубль команды «Новая Генерация» из Сыктывкара. Северяне оказали более серьезное сопротивление. Первый тайм завершился вничью — 2:2. А затем два важных гола забил Евгений Платонов. Кстати говоря, он в итоге стал автором хет-трика. В середине второго тайма команды еще обменялись забитыми голами, на этом и успокоились. 5:3 — еще одна победа челябинского клуба.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 9-й тур.

19 января. «Южный Урал» (Челябинск) — «Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) — 5:3 (2:2).

Голы:

1:0 — Игорь Егоров, 9

1:1 — Павел Мулин, 10

1:2 — Данил Денов, 11 (АГ)

2:2 — Евгений Платонов, 16

3:2 — Евгений Платонов, 21

4:2 — Евгений Платонов, 26

4:3 — Данил Лобанов, 30

5:3 — Александр Черанев, 33

Челябинский клуб благодаря двум домашним победам улучшил свое турнирное положение в Высшей лиге. В конференции «Восток» наша команда вошла в топ-6. Следующий тур она проведет в Кемерово. Ее соперниками станет местный МФК «Кузбасс» (1 февраля) и новосибирский «Сибиряк» (2 февраля). Первый из них входит в тройку лучших команд на «Востоке», второй — ее замыкает.

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».