Горнолыжник из Миасса финишировал в тройке призеров на первом этапе Кубка России

Семен Челмакин завоевал бронзу на соревнованиях в Кировске

В Кировске стартовал новый соревновательный сезон для сильнейших горнолыжников страны. Здесь прошел первый этап Кубка России, на котором успешно выступил миасский горнолыжник Семен Челмакин. Южноуральский спортсмен завоевал бронзовую медаль в слаломе, сообщает Федерация горнолыжного спорта России.

Стартовый этап Кубка России по горнолыжному спорту в Кировске прошел при непростых погодных условиях. Трасса после потепления из Мурманской области превратилась в кашу, участникам необходимо было бороться не столько с соперниками, сколько с самими собой.

В таких условиях подтвердили свой класс и мастерство лидеры национальной сборной. У мужчин по итогам двух заездов в слаломе выиграл состязания Семен Ефимов из Московской области, а у женщин — сильнейшая горнолыжница из Беларуси Мария Шканова. Отметим, что призовое третье место занял Семен Челмакин из Миасса.

Горнолыжный спорт. Кубок России. 1-й этап, Кировск (Мурманская область). Слалом. Призеры соревнований

Женщины:

1. Мария Шканова (Беларусь) — 1.52.94.

2. Екатерина Ткаченко (Москва) — отставание +2.50.

3. Анастасия Горностаева (г. Москва) — +3.41.

Мужчины:

1. Семен Ефимов (Московская обл.) — 1.28.25.

2. Павел Трихичев (Санкт-Петербург) — +1.03.

3. Семен Челмакин (Челябинская область) — +2.40.

Уже сегодня, 4 декабря, здесь же, в Кировске пройдут первые в этом сезоне профессиональные соревнования «Серия PRO» в слаломе. Они завершатся 6 декабря.