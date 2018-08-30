Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.15 +0.76 79.56 +0.8
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Белые Медведи» одержали победу на «Турнире памяти»

«Белые Медведи» одержали победу на «Турнире памяти»

Хозяева не проиграли ни одного матча.
сегодня в 13:47
  |  Спорт

Во вторник, 29 августа, в Челябинске завершился турнир памяти. Молодёжка «Трактора» в последнем матче турнира обыграла «Омских ястребов» со счётом 4:1. Заброшенными шайбами отметились Егор Степанов, Платон Попов, Артемий Мутовин и Максим Шабанов. Отметим, что на домашнем турнире команда не проиграла ни одного матча.

Матч получился не самый легкий. Соперник был одним из фаворитов на турнире. Ребята 2000 года в Омске очень сильные, в свое время играли с ними по школе. В первом периоде у нас была инициатива, но во второй мы полностью провалили. Тренеры сказали важные слова, что нужно обязательно побеждать. Парни — молодцы! «Ястребы» играли хорошо, но я считаю, что наша команда сильнее не только омской. Не зря мы выиграли турнир. — приводит слова вратаря «Белых Медведей» Виктора Селиверстова пресс-служба «Трактора».

По итогам турнира памяти команда Максима Смельницкого набрала 8 очков и стала победителем. Кроме того, лучшим бомбардиром был признан нападающий «Белых Медведей» Данил Зиновьев. Первый матч сезона молодёжка «Трактора» проведёт 5 и 6 сентября в Оренбурге. Соперником челябинцев станет команда «Сартматы» из Оренбурга.

Спорт
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
28.08.2018
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
Хоккей
«Белые медведи» повторили успех «Трактора» и завоевали бронзовые награды
08.04.2018
«Белые медведи» повторили успех «Трактора» и завоевали бронзовые награды
Хоккей
Смотрите молодежное «медвежье» дерби «Белые медведи» — «Кузнецкие медведи» на 1obl.tv
12.11.2017
Смотрите молодежное «медвежье» дерби «Белые медведи» — «Кузнецкие медведи» на 1obl.tv
Хоккей
Смотрите молодежное южноуральское дерби «Белые медведи» — «Стальные лисы» на 1obl.tv
19.09.2017
Смотрите молодежное южноуральское дерби «Белые медведи» — «Стальные лисы» на 1obl.tv
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
  
сегодня в 16:19
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
Общество
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
сегодня в 16:16
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
Происшествия
сегодня в 16:14
Спасатели рассказали, как извлекали пострадавших из искореженного автомобиля в Миассе
Общество
В Челябинске освоен новый метод борьбы с онкологией
сегодня в 15:51
В Челябинске освоен новый метод борьбы с онкологией
Общество
Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег
сегодня в 15:41
Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег
Общество
Иосиф Кобзон скончался в больнице
сегодня в 15:27
Иосиф Кобзон скончался в больнице
Спорт
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
сегодня в 15:18
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
Общество
Строительство обводного канала для карабашской реки проинспектировал Борис Дубровский
сегодня в 14:58
Строительство обводного канала для карабашской реки проинспектировал Борис Дубровский
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6