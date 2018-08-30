/ «Белые Медведи» одержали победу на «Турнире памяти»

Хозяева не проиграли ни одного матча.

Во вторник, 29 августа, в Челябинске завершился турнир памяти. Молодёжка «Трактора» в последнем матче турнира обыграла «Омских ястребов» со счётом 4:1. Заброшенными шайбами отметились Егор Степанов, Платон Попов, Артемий Мутовин и Максим Шабанов. Отметим, что на домашнем турнире команда не проиграла ни одного матча.

Матч получился не самый легкий. Соперник был одним из фаворитов на турнире. Ребята 2000 года в Омске очень сильные, в свое время играли с ними по школе. В первом периоде у нас была инициатива, но во второй мы полностью провалили. Тренеры сказали важные слова, что нужно обязательно побеждать. Парни — молодцы! «Ястребы» играли хорошо, но я считаю, что наша команда сильнее не только омской. Не зря мы выиграли турнир. — приводит слова вратаря «Белых Медведей» Виктора Селиверстова пресс-служба «Трактора».

По итогам турнира памяти команда Максима Смельницкого набрала 8 очков и стала победителем. Кроме того, лучшим бомбардиром был признан нападающий «Белых Медведей» Данил Зиновьев. Первый матч сезона молодёжка «Трактора» проведёт 5 и 6 сентября в Оренбурге. Соперником челябинцев станет команда «Сартматы» из Оренбурга.