«Белые Медведи» заняли второе место в розыгрыше «Кубка Салавата Юлаева»

Предсезонный турнир проходил в Уфе с 29 июля по 3 августа.

3 августа в Уфе завершился традиционный предсезонный молодежный турнир «Кубок Салавата Юлаева». По итогам пяти соревновательных дней заветный трофей завоевала команда «Омские Ястребы». На втором месте расположились наши «Белые Медведи», а «бронзу» взяли хозяева турнира – уфимский «Толпар».

В заключительном игровом дне турнира «Белые Медведи» сыграли с «Реактором». «Черно-белые» упорно боролись весь матч и в дополнительное время, лишь в серии буллитов уступили команде из Нижнекамска.

Алексей Заварухин, главный тренер «Белых Медведей», поделился эмоциями от матча и турнира в целом.

«Турнир очень понравился. Это отличная возможность посмотреть на уровень подготовки команд. Есть и определенная пища для размышлений. Кто-то выполнял тренерские установки, а кто-то нет. В предстоящих сборах планируем работать над игрой в неравных составах, тактикой и физической подготовкой игроков»,– рассказал Заварухин.

Стоит отметить, что по итогу турнира лучшим защитником был признан игрок «черно-белых» Александр Кирпичников.