«Белые Медведи» побеждают в предсезонном турнире

Мемориал Александра Белосохова проходит в Новосибирске.

Накануне, 13 августа, в Новосибирске начался традиционный турнир памяти Александра Белосохова, который проходит с 13 по 17 августа. В нем участвуют команды из молодежной хоккейной лиги. Соревнование проводится в один круг: каждая команда играет с каждой по одному матчу, места распределяются в зависимости от количества набранных очков.

Этот турнир не обошла стороной и команда «Белые Медведи» из системы «Трактора». Ранее челябинцы участвовали в мемориале один раз, в 2016 году, где заняли 2 место.

Вчера, 13 августа, они сыграли первый матч с хозяевами мемориала, «Сибирскими Снайперами», и «черно-белые» одержали победу со счетом 3:0. В нашей команде заброшенными шайбами отличились нападающие Иван Стежкин, который сделал дубль, и Александр Абрамов.

Сегодня, 14 августа, состоялась игра между «Белыми Медведями» и «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка, где челябинцы снова показали «высший пилотаж», одержав победу во второй раз. Финальная сирена поставила точку матчу со счетом 6:3 в пользу челябинской молодежки. У наших парней вновь отличился «снайпер» Иван Стежкин, а также Родион Фильчаков, Валерий Сапожников, Аркадий Аксенов, Артем Удот и Дмитрий Чупин.

Расписание оставшихся игр «Белых Медведей» (время челябинское):

15 августа

11:00 Снежные Барсы — Белые Медведи

17 августа

09:00 Омские Ястребы — Белые Медведи