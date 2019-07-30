«Белые Медведи» принимают участие в «Кубке Салавата Юлаева»

Предсезонный турнир для команд МХЛ продлится до 3 августа.

Накануне стало известно, что команда МХЛ «Белые Медведи» принимает участие в ежегодном турнире «Кубок Салавата Юлаева», который проходит в Уфе с 29 июля по 3 августа.

В первом игровом дне, команда под руководством Алексея Заварухина сыграла с хозяевами соревнований – уфимским «Толпаром». «Белые Медведи» выиграли матч со счетом 5:3.

На данный момент они идут первыми в турнирной таблице.

Всего в турнире участвуют шесть команд: уфимский «Толпар», «Белые Медведи» из Челябинска, «Авто» из Екатеринбурга, «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, нижнекамский «Реактор», «Омские Ястребы» из Омска.

Состав «Белых Медведей»:

Вратари: Соломатин, Горбунов

Лукин – Шварев – Зиновьев, Сафронов (К) – Вдовин

Несветаев (А) – Абрамов – Якуценя, Кирпичников – Мысляев

Аксенов (А) – Фильчаков – Барабаш, Нероев – Балалаев

Кадышев – Стежкин – Яковлев, Чупин – Другаля

Сегодня, 30 июля, «Белые Медведи» сыграют с «Омскими Ястребами». 31 июля наша команда сразится с «Авто». Далее, 2 августа, «Белые Медведи» сыграют с «Мамонтами Югры» и в конце турнира, 3 августа, с нижнекамским «Реактором».

Надеемся, что «мишки» завоюют заветный Кубок и вернутся домой победителями.