Магнитогорский спортсмен выиграл первенство УрФО по фехтованию

Савва Иванов завоевал золото в состязаниях на рапире

На первенстве УрФО по фехтованию золотую медаль завоевал спортсмен из Магнитогорска Савва Иванов. Он одержал победу в турнире среди рапиристов. Состязания в Сургуте собрали сильнейших спортсменов округа в возрасте до 15 лет, сообщает региональный Минспорт.

На состязаниях в Сургуте отличился воспитанник магнитогорской спортшколы «Умка» Савва Иванов. Он одержал победу во всех поединках и завоевал золотую медаль в турнире по фехтованию на рапире. В своей возрастной группе в решающих поединках он оказался сильнее двух представителей Свердловской области.

Магнитогорский спортсмен тренируется под руководством тренеров Романа Иванова, Марии и Эльвиры Угольниковых. Отметим, что первенство УрФО по фехтованию собрало в Сургуте более 50 спортсменов-рапиристов из ХМАО, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Напомним, что фехтование в Челябинской области успешно развивают и в южноуральской столице. Здесь ребята достойно представляют регион в состязаниях на шпаге. Среди них выделяется Олег Баландин, который в этом году уже становился победителем и призером всероссийских турниров, в том числе на рейтинговых состязаниях в Казани.

Автор: Лилия Полякова