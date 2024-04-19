Челябинский саблист впервые победил на всероссийском турнире по фехтованию

На соревнованиях в Казани золотую медаль завоевал Олег Баландин

На Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Казани яркую победу одержал челябинец Олег Баландин. Южноуральский спортсмен завоевал золото в турнире саблистов. Это первая в его карьере победа на соревнованиях такого уровня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Всероссийские состязания в Казани собрали внушительный состав участников. На них выступили спортсмены до 15 лет. В турнире по фехтованию на саблях были заявлены 74 атлета. В этой дисциплине вне конкуренции оказался челябинец Олег Баландин.

Он уверенно выступил на групповом этапе, уступив лишь в одном поединке. Это не помешало ему пробиться в топ-8 спортсменов, которые на втором этапе соревнований по олимпийской системе с выбыванием разыграли призовые места.

«Напряженным получился поединок за попадание в топ-8. Волнение захлестнуло, но в нужный момент собрался и победил своего соперника. После этого появилась какая-то уверенность в своих силах. По ходу финального боя выигрывал со счетом 6:2, но затем растерял преимущество. И все же концовка осталась за мной. Очень рад своей победе, это первый мой успех на крупных всероссийских соревнованиях», — рассказал Олег Баландин корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что перед этими стартами челябинский саблист принял участие в чемпионате России. Разумеется, соперничать на взрослом уровне с сильными соперниками ему было сложно. Зато Олег Баландин получил нужный и важный соревновательный опыт. Он помог ему ярко выступить на турнире в Казани.

Олег Баландин является воспитанником спортшколы «Металлург-Спорт». Также занимается под руководством тренеров Леонида Песина и Григория Мизева в ДПиШ им. Н.К. Крупской.