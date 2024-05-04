Челябинец Олег Баландин завоевал серебро на всероссийском турнире по фехтованию

Он стал призером на соревнованиях в Дзержинске

Челябинский саблист Олег Баландин завоевал серебряную медаль на Всероссийском турнире «Окские клинки» в Дзержинске. В решающем финальном поединке он уступил сопернику из Москвы, заняв итоговое второе место. Это вторая медаль челябинца на всероссийских соревнованиях по фехтованию, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в спортшколе «Металлург-Спорт».

Соревнования «Окские клинки» по фехтованию в Дзержинске были посвящены памяти Г. Свешникова и Л. Шишовой. Они собрали сильнейших перспективных саблистов страны. Удалось на турнире проявить себя челябинцу Олегу Баландину. Он ярко провел групповой этап, выиграв все свои 6 поединков. И таким образом с первого места вышел в плей-офф.

В турнире на выбывание челябинцу пришлось бороться не только с соперниками из других регионов, но и с товарищем по команде Родионом Меляевым. Олег Баландин успешно справился с поставленной задачей и вышел в финал соревнований. Увы, в нем он уступил сопернику из Москвы и завоевал серебряную медаль.

Олег Баландин занимается под руководством тренеров Леонида Песина и Григория Мизева и представляет на соревнованиях спортшколу «Металлург» и ДПиШ им. Н. К. Крупской.

Напомним, что ранее Олег Баландин выиграл всероссийский турнир в Казани, прошедшем в апреле этого года. Причем, эта победа стала первой в карьере челябинского саблиста.