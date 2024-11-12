Челябинец Олег Баландин завоевал серебро Гран‑при турнира по фехтованию

Он отличился в состязаниях на сабле в подмосковных Химках

В подмосковных Химках стартовал первый этап серии Гран-при по фехтованию на призы Яны Егорян. В статусных соревнованиях приняли участие около 250 саблистов до 15 лет. Успешно выступил на турнире челябинец Олег Баландин, ставший серебряным призером, сообщает Федерация фехтования России.

Всероссийская серия Гран-при по фехтованию на призы Яны Егорян охватывает четыре крупнейших старта для сильнейших юниоров-саблистов. Это первый опыт в организации подобных соревнований.

Стартовала серия с турнира в подмосковных Химках, где собрались 250 участников из разных уголков страны. В них приняли участие юниоры и юниорки не старше 15 лет, а одним из главных организаторов стала титулованная российская саблистка — двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Успешно выступил на соревнованиях челябинец Олег Баландин. Он дошел до финала, в котором уступил в равном поединке Георгию Ионину из Вологды.

Фехтование. Сабля. Гран-при. 1-й этап. Химки (Московская область). Победители соревнований:

Юниоры:

1. Георгий Ионин (Вологодская область).

2. Олег Баландин (Челябинская область).

3. Леонид Ундер (Самарская область).

3. Марк Ширшов (Санкт-Петербург).

Юниорки:

1. Арина Старова (Самарская область).

2. Виктория Розанова (Нижегородская область).

3. Полина Ковалева (Москва).

3. Анастасия Исакова (Вологодская область).

Отметим, что на каждом из четырех этапов саблисты набирают рейтинговые очки. Они пройдут в Тольятти и Санкт-Петербурге. Последний, финальный этап примет Пенза. По итогам сезона будут определены восьмерки лучших саблистов и саблисток в возрасте до 15 лет со всех уголков России.