Магнитогорский «Металлург» в третий раз стал сильнейшим клубом КХЛ

По этому показателю он догнал казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в третий раз завоевали главный трофей КХЛ. Столько же раз обладателями Кубка Гагарина становились казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Публикуем полный список команд, которые выигрывали хоккейный трофей, а также финалистов, уступивших им в решающем сражении.

Нынешний сезон КХЛ стал 16-м по счету. Но только 15 раз становился известен обладатель хоккейного трофея. Из-за пандемии коронавируса в сезоне-2019/2020 Кубок Гагарина впервые в истории остался без своего обладателя — плей-офф был досрочно завершен после первого раунда.

В общей сложности Кубок Гагарина завоевывали 7 команд. Наибольшее количество титулов — по 3 — у казанского «Ак Барса», московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». При этом столичный клуб шесть раз был представлен в финале турнира. По пять раз бились за трофей в решающих матчах хоккеисты «Ак Барса» и «Металлурга».

Кубок Гагарина. Все финалы и счет в серии:

2009 — «Ак Барс» Казань — «Локомотив» Ярославль — 4:3

2010 — «Ак Барс» Казань — ХК МВД Московская область — 4:3

2011 — «Салават Юлаев» Уфа — «Атлант» Московская область — 4:1

2012 — «Динамо» Москва — «Авангард» Омск — 4:3

2013 — «Динамо» Москва — «Трактор» Челябинск — 4:2

2014 — «Металлург» Магнитогорск — «Лев» Чехия — 4:3

2015 — СКА Санкт-Петербург — «Ак Барс» Казань — 4:1

2016 — «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА Москва — 4:3

2017 — СКА Санкт-Петербург — «Металлург» Магнитогорск — 4:1

2018 — «Ак Барс» Казань — ЦСКА Москва — 4:1

2019 — ЦСКА Москва — «Авангард» Омск — 4:0

2020 — нет обладателя

2021 — «Авангард» Омск — ЦСКА Москва — 4:2

2022 — ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск — 4:3

2023 — ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань — 4:3

2024 — «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив» Ярославль — 4:0

Отметим также и то, в истории проведения финалов Кубка Гагарина лишь раз одна из команд одерживала «сухую» победу над соперником. «Металлург» повторил успех столичного ЦСКА, который в 2019 году уверенно выиграл серию матчей у омского «Авангарда».

Ранее мы рассказывали о самых ярких и запоминающихся сериях матчей финалов Кубка Гагарина, выделив шесть из них.