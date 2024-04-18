Лучшие финалы Кубка Гагарина — рейтинг самых ярких битв за хоккейный трофей

Представляем топ‑6 самых драматичных серий в решающем раунде КХЛ

Сегодня, 18 апреля, стартует финальная серия матчей за Кубок Гагарина. За главный трофей КХЛ в этом сезоне будут бороться магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Накануне их сражения вспоминаем другие эпичные битвы финалов Кубка Гагарина. Вашему вниманию — рейтинг лучших серий матчей за трофей.

2009 год. «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3

Это был первый розыгрыш Кубка Гагарина. И он получился на загляденье. Регулярный чемпионат тогда выиграл «Салават Юлаев» с суперзвездным составом. Однако в первом раунде плей-офф уфимцы неожиданно оступились в битвах с омским «Авангардом».

В решающий раунд сражений добрались «Ак Барс» и «Локомотив». Практически в каждом их матче шла упорнейшая борьба, команды побеждали в играх с минимальным перевесом в счете. Во многом ключевым был шестой матч в серии. Казанцы, уступая 2-3, проводили поединок в Ярославле. И были на грани от поражения, проигрывая по ходу матча 1:2. В середине третьего периода Данис Зарипов выровнял положение, а в овертайме Юка Хентунен принес победу «зеленым».

Заключительный матч прошел в Казани. Он не стал искрометным и результативным, всё решила одна шайба, которую за 10 минут до конца третьего периода забросил нынешний руководитель КХЛ Алексей Морозов. «Ак Барс» стал первым обладателем Кубка Гагарина.

2012 год. «Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:3

Омский клуб в том сезоне показывал отличную и результативную игру. Под руководством Раймо Сумманена «Авангард» финишировал третьим на «Востоке» в регулярном чемпионате. Кстати, Кубок Континента тогда достался «Трактору». Но главным образом удивила игра «ястребов» в плей-офф. Омичи катком проехались по соперникам, выбив «Амур» (4-0), «Металлург» (4-1) и «Трактор» (4-1).

Именно «Авангард» многие эксперты считали фаворитом в финале Кубка Гагарина. И «ястребы» начали серию матчей с «Динамо» здорово: обменялись победами в Омске, а затем дважды «хлопнули» столичный клуб в Москве. 3-1 перед игрой на своей площадке — это весомая заявка на общий успех.

Однако «динамовцы» под руководством Олега Знарка сотворили чудо. 3:2 в Омске, 5:2 в Москве — и счет в серии сравнялся: 3-3. Как и в предыдущем случае, решающий матч серии получился очень вязким и не самым зрелищным. Все решила одна-единственная шайба, автором которой стал Якуб Клепиш. Форвард «Динамо» забил золотой гол в Омске своей бывшей команде, повергнув в шок местных болельщиков. Но главным героем той серии стал голкипер «бело-голубых» Александр Еременко. Это был звездный час в карьере вратаря. Он же получил звание самого ценного игрока финала Кубка Гагарина.

2013 год. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2

Знакомый до боли всем любителям челябинского хоккея финал. Впервые «Трактор» имел реальнейшую возможность побороться за титул чемпиона страны. Под руководством легендарного Валерия Белоусова «черно-белые» финишировали в регулярке третьими на «Востоке» вслед за «Ак Барсом» и «Авангардом». А затем набрали отличный ход в плей-офф.

Хотя в первом раунде наши парни и «повозились» с астанинским «Барысом» (4-3), но затем катком проехались по «Авангарду» (4-1). В полуфинале в драматичной серии челябинцы вырвали победу у «Ак Барса» (4-3). Решающий гол в Казани Андрея Костицына стал одним из самых ярких моментов всей серии плей-офф.

Казалось, у «Трактора» хватит сил сотворить еще одно чудо. Но нет, московское «Динамо» во главе с Олегом Знарком было объективно сильнее и свежее. «Бело-голубые» выиграли два стартовых поединка в Москве, победили в одном из матчей в Челябинске. И хотя «черно-белые» сократили отставание в серии до минимума — 2-3, в арене «Трактор» московский клуб снова праздновал успех — 3:2 в овертайме.

2014 год. «Металлург» (Магнитогорск) — «Лев» (Прага) — 4:3

Возможно, самая зрелищная и драматичная серия в истории проведения финалов Кубка Гагарина. Многие болельщики и эксперты до сих пор считают его лучшим. И не только потому, что за главный трофей КХЛ впервые билась иностранная команда. Соответственно, и общий интерес к финалу у российского болельщика был огромный. Главным образом это противостояние запомнилось искрометным и зрелищным хоккеем, который показали обе команды.

0-1, 1-1, 1-2, 2-2 — так менялся счет в серии для хоккейного клуба «Металлург», который на тот момент возглавлял канадский специалист Майк Кинэн. В пятом матче южноуральцам наконец-таки удалось выйти вперед, выиграв в Магнитогорске. В шестом поединке «Лев» в овертайме снова выровнял положение. Решающая игра прошла на арене «Металлург». Зрители увидели 11 заброшенных шайб, а хозяева площадки выиграли 7:4.

В тот сезон суперрезультативную игру выдала ударная тройка нападения «Магнитки» Сергей Мозякин — Ян Коварж — Данис Зарипов.

2016 год. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 4:3

Не менее захватывающим и искрометным получился еще один финал Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Спустя два года к решающим матчам за трофей южноуральцев привел Илья Воробьев, а соперником выступил столичный ЦСКА.

Армейцы буквально вынесли своих соперников в первых трех раундах плей-офф, выбив из борьбы «Слован» (4-0), «Торпедо» (4-1) и СКА (4-0). Все сходились во мнении, что та же участь постигнет и «металлургов». Первый поединок в Москве только подтвердил этот прогноз. В нем хозяева льда сокрушили южноуральцев со счетом 5:1.

Но «Металлург» с каждым матчем добавлял, становился сильнее. Команда как будто обрела второе дыхание на финише сезона. Решающая, седьмая, игра серии прошла в Москве. В ней «дублем» отметился Евгений Тимкин, а золотой гол был записан на счет Криса Ли. 3:1 — и «Металлург» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

2023 год. ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3

Самый свежий и последний пример того, какими крутыми могут быть матчи за трофей. Серия «Ак Барса» vs ЦСКА стала украшением плей-офф и всего чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Главный тренер армейцев Сергей Федоров ранее уже приводил своих подопечных к чемпионскому титулу. И в этот раз ЦСКА удалось его защитить.

Яркими и интересными получились все матчи серии, но последняя, седьмая, игра — это нечто! Армейцы дважды уступали по ходу поединка в Казани. В середине второго периода Даррен Дитц вывел столичный клуб вперед. Как ни старался «Ак Барс» спасти положение в третьем отрезке матча, сделать ему это не удалось.

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Что же дальше? Сегодня в финале Кубка Гагарина впервые сыграют между собой «Металлург» и «Локомотив». И если у магнитогорцев ранее уже были пять подобных финалов (два из них завершились победами), то для ярославцев это вторая попытка завоевать трофей. Станет ли их противостояние зрелищным и встанет ли в один ряд с вышесказанными сериями матчей — узнаем совсем скоро.