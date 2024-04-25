Губернатор Челябинской области восхитился игрой хоккейного клуба «Металлург»

Алексей Текслер считает, что магнитогорцы заслуженно выиграли Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Металлург» спустя 8 лет вернул себе титул сильнейшего клуба КХЛ, в третий раз завоевав Кубок Гагарина. Губернатор Челябинской области поздравил магнитогорскую команду с победой в финале. Алексей Текслер также отметил, что «Металлург» выиграл трофей абсолютно заслуженно.

«С победой, „Металлург“! От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб, всех болельщиков клуба. Магнитогорская команда уверенно прошла регулярный чемпионат. Плей-офф стал большим испытанием, но от матча к матчу команда становилась увереннее, показывала отличную игру, вырабатывала стальной чемпионский характер. Как итог — уверенная, без шансов для соперника финальная серия. Это уровень, это класс!», — подчеркнул Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил работу тренерского штаба и поддержку болельщиков клуба. По словам губернатора, «Металлург» показал, чего можно добиться всем вместе, работая на общую задачу.

Напомним, что сегодня, 24 апреля, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали волевую победу над «Локомотивом» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Южноуральцы в третий раз в своей истории завоевали главный трофей КХЛ. И стали одним из самых титулованных клубов Лиги. Мы посчитали, какие еще команды добивались подобного достижения.