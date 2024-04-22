Хоккеисты «Металлурга» одержали третью победу подряд в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский клуб выиграл гостевой поединок у «Локомотива» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Металлург» в третий раз подряд выиграл в финале Кубка Гагарина у «Локомотива». После двух побед в Магнитогорске подопечные Андрея Разина оказались сильнее и в гостевом поединке в Ярославле. Сегодня, 22 апреля, южноуральская команда выиграла со счетом 2:1, а победную шайбу в овертайме после грубой ошибки голкипера хозяев забросил Александр Петунин, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».

Первый период прошел при игровом преимуществе хозяев площадки. Ярославцы даже забросили шайбу, но после просмотра видеоповтора судьи отменили взятие ворот: мгновением ранее был офсайд. «Локомотив» переигрывал соперника в скорости, лучше проводил позиционные атаки. И чаще угрожал воротам соперника: 25-17 по броскам, из низ 14-7 в створ ворот — весьма ощутимое превосходство хозяев в первом отрезке матча.

Долгое время сохранился нулевой счет и во втором периоде. И все шло к тому, что по итогам двух периодов снова, как и в двух предыдущих встречах, на табло будут гореть нули. Но с этим не согласны были игроки «Металлурга». Им удалось разыграть красивую трехходовку, а на добивании с «пятака» шайбу забросил Дмитрий Силантьев — 0:1.

Пару минут спустя магнитогорцы могли увеличивать преимущество: это Роман Канцеров проскочил на скорости между двумя защитниками по центру, однако переиграть голкипера «Локомотива» Даниила Исаева не смог. Произошло это событие на 35-й минуте.

В третьем периоде «Металлург» мог решать все, когда получил возможность сыграть в большинстве. И разыгрывали его «сталевары» неплохо, но шайба не шла в ворота. И практически тут же реализовать «лишнего» могли ярославцы. Они задавили соперника в чужой зоне, обрушили град бросков по воротам Ильи Набокова. Но забили тогда, когда у гостей уже появился на льду оштрафованный игрок. Автором заброшенной шайбы стал Георгий Иванов, который с близкого расстояния отправил снаряд в «домик» голкиперу магнитогорцев — 1:1.

«Локомотив», окрыленный успехом, и не думал останавливаться на достигнутом. Ярославцы очень мощно провели концовку третьего периода. «Металлург» в эти минуты даже и не помышлял о какой-то контригре — уж слишком хороши в атаке были хозяева площадки. И все же основное время матча завершилось вничью, зрителей ждал овертайм. И это было логичным, потому что ярославцы в этот вечер не заслуживали поражения, а «Магнитка» явно не наиграла на победу.

А в дебюте овертайма состоялась хоккейная трагедия, автором которой стал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Вратарь волжан допустил грубую ошибку: после броска от Александра Петунина шайба ударилась о борт за воротами, затем в щиток вратаря и предательски заползла в ворота. 1:2 — «Металлург» одерживает курьезную победу и теперь ведет в серии 3-0.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Третий матч.

22 апреля. «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Дмитрий Силантьев (Денис Зернов, Роман Канцеров), 34:56 (5×5).

1:1 — Георгий Иванов (Артур Каюмов, Максим Березкин), 51:57 (5×5).

1:2 — Александр Петунин (Робин Пресс), 63:39 (5×5).

Счет в серии: 0-3.

Послезавтра, 24 апреля, команды проведут четвертый матч серии в Ярославле. И он может стать последним в хоккейном сезоне-2023/2024. В случае победу «Металлурга» Кубок Гагарина отправится в Магнитогорск.