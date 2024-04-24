Хоккейный клуб «Металлург» завоевал Кубок Гагарина

Магнитогорская команда в четырех матчах выиграла у «Локомотива» из Ярославля

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертый раз подряд выиграли в финале Кубка Гагарина у ярославского «Локомотива». Сегодня, 24 апреля, южноуральцы выиграли в гостях со счетом 2:1 и завоевали Кубок Гагарина! Победную шайбу в третьем периоде забросил форвард «Металлурга» Даниил Вовченко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Осознание того, что это может быть последний матч хоккейного сезона не могло не отразиться на игре обеих команд. В первом периоде они постарались сыграть надежно, предельно аккуратно в обороне. Чуть острее действовали хозяева льда. Они и были вознаграждены — на 9-й минуте «Локомотив» открыл счет в матче. Даниил Тесанов здорово прорвался по флангу, сделал передачу в центр и Ярослав Лихачев был точен — 1:0. Это была первая заброшенная шайба форварда в серии плей-офф.

Ярче и острее прошел второй период. В нем убедительней были магнитогорцы. Хотя «Локомотив» на 9-й минуте каким-то чудом не отправил шайбу в ворота. Забей в игровом эпизоде Александр Полунин и «сталеварам» стало бы гораздо сложней спасти поединок. А так у «Магнитки» появился шанс, когда в самом конце периода Денис Зернов оказался самым расторопным у ворот ярославцев — 1:1.

Напряжение нарастало. Кульминация наступила в середине третьего периода, когда подопечные Андрея Разина получили прекрасный шанс выйти вперед. Им удалось реализовать большинство и сделал это Даниил Вовченко. Он получил отличный пас из-за ворот от Александра Петунина и мастерски послал шайбу в «домик» голкиперу Даниилу Исаеву.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Финал.

24 апреля. «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Ярослав Лихачев (Даниил Тесанов, Мартин Гернат), 08:33 (5×5).

1:1 — Денис Зернов (Артем Минулин, Дмитрий Силантьев), 39:22 (5×5).

1:2 — Даниил Вовченко (Александр Петунин, Игорь Гераськин), 51:10 (5×4).

Счет в серии: 0-4.

«Металлург» — чемпион! В третий раз он завоевывает Кубок Гагарина. «Трактор» — бронзовый призер! Отличный сезон для хоккеистов Челябинской области!