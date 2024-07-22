Магнитогорский легкоатлет Никита Павлов побил рекорд на первенстве России

А также завоевал две золотые медали в беге на дистанциях 5000 и 10 000 метров

Двойную победу на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров одержал спортсмен из Магнитогорска Никита Павлов. Южноуралец выиграл забеги на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Причем в одном из них он установил личный рекорд. Еще одну золотую медаль для региона завоевал Илья Телькунов в прыжках в длину. Челябинская область в командном зачете заняла 5-е место, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Магнитогорский легкоатлет Никита Павлов и ранее достойно выступал на всероссийских соревнованиях, становился призером первенств страны. Однако в этот раз превзошел самого себя. На соревнованиях в Брянске ему удалось сделать победный дубль, выиграв обе стайерские дистанции.

В беге на 5000 метров Никита Павлов не только показал лучший результат среди всех участников, но и побил собственный рекорд, выполнив также норматив мастера спорта. Он более чем на 12 секунд опередил финишировавшего вторым Даниила Прокушева из Екатеринбурга.

Первенство России среди юниоров (до 23 лет). Бег 5000 метров

1. Никита Павлов (Челябинская область) — 13.56,45.

2. Даниил Прокушев (Свердловская область) — 14.10,38.

3. Александр Федченко (Краснодарский край) — 14.28,62.

Вчера, 21 июля, магнитогорский спортсмен снова был неудержим. Подопечный тренера Ирины Киселевой завоевал вторую золотую медаль, на сей раз в беге на 10 000 метров. Его отрыв от серебряного призера, которым стал Илья Козырев из Удмуртии, составил 14 секунд. Замкнул тройку сильнейших москвич Александр Рыбалкин.

Первенство России среди юниоров (до 23 лет). Бег 10 000 метров

1. Никита Павлов (Челябинская область) — 30:26.17.

2. Илья Козырев (Удмуртская Республика) — 30:40.24.

3. Александр Рыбалкин (Москва) — 30:52.27.

Достойно выступили в соревнованиях и другие южноуральские легкоатлеты. Победителем первенства России в тройном прыжке стал челябинец Илья Телькунов. Он выиграл с результатом 16,36 м.

Первенство России среди юниоров (до 23 лет). Бег 10 000 метров

1. Илья Телькунов (Челябинская область) — 16,36 м.

2. Никита Усяев (Хабаровский край) — 15,63 м.

3. Тимофей Шилов (Московская область) — 15,53 м.

Не остались без наград наши земляки и в других видах программы. Так, серебряными призерами стали Арина Разина (прыжки с шестом) и Вероника Змейкина (бег 200 м). Бронза на счету Валерии Щербининой (100 м с/б). В командном зачете сборная Челябинской области заняла 5-е место.

Первенство России по легкой атлетике U23.

Командный зачет. Суперлига:

1. Москва — 448 очков.

2. Санкт-Петербург — 430 очков.

3. Краснодарский край — 409 очков.

4. Республика Татарстан — 358 очков.

5. Челябинская область — 438 очков.

6. Московская область — 342 очка.

Отметим, что уже завтра, 23 августа, в Златоусте состоится международный турнир по прыжкам в высоту и с шестом. В нем легкоатлеты России и Беларуси поборются за звание сильнейшего в профессиональной серии стартов «Королева спорта». Начало соревнований — в 13:50 на главной площади города.