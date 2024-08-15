Лидеры Челябинской области выступят на чемпионате России-2024 по легкой атлетике

В заявку команды вошли Василий Мизинов, Тимур Моргунов, Наталья Комбарова

Сегодня, 15 августа, в Екатеринбурге стартует чемпионат России по легкой атлетике — главный старт сезона. Внушительную делегацию отправляет на соревнования Челябинская область. За медали национального чемпионата будут бороться 45 наших земляков. В заявку команды вошли все сильнейшие южноуральские легкоатлеты во главе с Василием Мизиновым, Тимуром Моргуновым и Натальей Комбаровой, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Состязания в Екатеринбурге пройдут на стадионе «Калининец» с 15 по 18 августа. В них выступят около 800 легкоатлетов из 70 регионов страны. Они разыграют 46 комплектов наград в личных дисциплинах.

Одной из самых многочисленных команд на ЧР-2024 является сборная Челябинской области — в общей сложности 45 наших земляков выйдут на старт соревнований. Причем, в заявку попали все лидеры южноурльской команды. Среди них Василий Мизинов (спортивная ходьба), Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Наталья Комбарова (бег 100 и 200 м), Никита Павлов (бег 5000 и 10 000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Илья Телькунов (тройной прыжок) и многие другие.

Отметим, что по итогам чемпионата России определится окончательный состав участников турнира по прыжкам в высоту и с шестом, который пройдет в Златоусте 23 августа. Ранее мы рассказывали о программе соревнований.

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