В Златоусте на День города проведут соревнования по прыжкам в высоту и с шестом

В легкоатлетических состязаниях 23 августа выступят спортсмены из России и Беларуси

Необычные соревнования по легкой атлетике проведут в Златоусте ко Дню города — 23 августа состоится международный турнир по прыжкам в высоту и с шестом. В нем примут участие сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Они разыграют звания победителей в профессиональной серии легкоатлетических стартов «Королева спорта», сообщают организаторы мероприятия.

В легкоатлетических состязаниях в честь 270‑летия Златоуста примут участие сильнейшие российские спортсмены. Так, в секторе для прыжков в высоту выступят чемпион мира Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк, чемпионки России Мария Кочанова и Наталья Спиридонова.

В состязаниях по прыжкам с шестом заявлены серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов и многократная чемпионка России Полина Кнороз. Окончательный состав участников состязаний станет известен в августе, после чемпионата России — 2024.

«В этом году Златоуст отмечает свой юбилей, по предложению руководства Всероссийской федерации легкой атлетики и губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято решение именно в этом городе провести соревнования по прыжкам с шестом и в высоту. Златоуст — живописный город с уникальной историей. Я убежден, что соревнования, которые пройдут не на стадионе, а на площади у администрации города, станут красивым завершением летнего сезона и отличным подарком как для спортсменов, так и для южноуральцев», — считает руководитель оргкомитета, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Мероприятие состоится в пятницу, 23 августа. Согласно предварительной программе, соревнования начнутся в 11:50 с церемонии открытия, затем пройдет спортивная часть, разбитая на два блока. Сначала прыгают мужчины с шестом и женщины в высоту, а затем наоборот — женщины с шестом и мужчины в высоту. Также запланировано выступление хедлайнера и праздничный салют.

Организаторами мероприятия выступят Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация легкой атлетики Челябинской области и Фонд поддержки спорта.