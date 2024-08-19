Легкоатлеты Челябинской области завоевали восемь медалей на чемпионате России

На соревнованиях в Екатеринбурге в их активе пять серебряных и три бронзовых награды

На чемпионате России по легкой атлетике восемь медалей завоевали спортсмены из Челябинской области. На соревнованиях в Екатеринбурге в их активе пять серебряных и три бронзовых награды. Дважды остановилась в шаге от победы спринтерша Наталья Комбарова — она стала серебряным призером в беге на 100 и 200 метров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сильнейшие легкоатлеты страны бились за награды чемпионата России в течение трех дней, с 15 по 18 августа. В общей сложности на старт вышли более 800 спортсменов из 70 регионов страны. Челябинская область делегировала на турнир 45 атлетов. Они завоевали восемь медалей: пять серебряных и три бронзовых награды.

Двукратным призером соревнований стала сильнейшая челябинская спринтерша Наталья Комбарова. Она показала второй результат в беге на 100 и 200 метров. Причем в обоих случаях она уступила москвичке Юлии Караваевой. Отметим, что пропускала ЧР-2024 лидер сборной России на 100-метровой дистанции Кристина Макаренко.

Бег 100 м, женщины:

1. Юлия Караваева (Москва) — 11,14.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 11,36.

3. Виктория Максимова (Чувашия / Нижегородская область) — 11,56.

Бег 200 м, женщины:

1. Юлия Караваева (Москва) — 23,10.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 23,17.

3. Вера Филатова (Санкт-Петербург / Брянская область) — 23,33.

Две награды в копилку сборной Челябинской области принесли ходоки. На дистанции 10 000 метров среди мужчин серебряным призером стал Василий Мизинов. Многократный чемпион России, участник Олимпийских игр — 2020 показал хороший результат, обновив свой личный рекорд. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы завоевать золото. Победу здесь одержал Сергей Широбоков из Мордовии. Он на 10 секунд опередил нашего земляка.

Спортивная ходьба. 10 000 м, мужчины:

1. Сергей Широбоков (Мордовия / Удмуртия) — 38.03,69.

2. Василий Мизинов (Челябинская область) — 38.13,93.

3. Сергей Кожевников (Мордовия) — 38.28,29.

Бронзовую награду на этой же дистанции завоевала в состязаниях среди женщин Кристина Любушкина. И это несомненный успех для спортсменки. Но на большее она рассчитывать не могла: уж слишком сильны соперницы в этом виде программы — лидеры сборной России Эльвира Хасанова и Рейхан Каграманова из Мордовии. Они намного опередили ближайших конкурентов.

Спортивная ходьба. 10 000 м, женщины:

1. Эльвира Хасанова (Мордовия) — 40.59,93.

2. Рейхан Каграманова (Мордовия / Кемеровская область) — 41.11,48.

3. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 44.16,08.

Ожидаемыми оказались медали, которые завоевали наши земляки в секторах по прыжкам в высоту и с шестом. Другое дело, что они могли быть разного достоинства. Никите Анищенкову тяжело было бороться в прыжках в высоту с экс-чемпионом мира Данилом Лысенко, который в итоге и стал победителем соревнований. Но уступил он ему, а также Илье Иванюку в борьбе. Результат челябинца — 2,24 м.

Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,27 м.

2. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область) — 2,24 м.

3. Никита Анищенков (Москва / Челябинская область) — 2,24 м.

А вот от челябинского прыгуна с шестом Тимура Моргунова мы ждали золота. На протяжении многих лет он является лидером сборной России в этой дисциплине. В этот раз не сложилось. Хотя и результат, который показал наш земляк, вполне достойный — 5,72 м. Лишь по попыткам Тимур уступил золото Михаилу Шмыкову из Иркутска.

Прыжки с шестом, мужчины:

1. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,72 м.

2. Тимур Моргунов (Челябинская область / Московская область) — 5,72 м.

3. Дмитрий Качанов (Москва) — 5,60 м.

Приятный сюрприз преподнесли два челябинца в «гладком» беге. Так, на дистанции 800 метров бронзовым призером стал Артемий Никитин. Ему удалось грамотно распределить силы и бороться за победу на финише забега. Увы, немного не хватило, но и бронзовая медаль — достойное вознаграждение за старание и труд атлета.

Бег 800 м, мужчины:

1. Константин Холмогоров (Москва / Пермский край) — 1.48,86.

2. Максим Шелих (Москва / Оренбургская область) — 1.49,15.

3. Артемий Никитин (Челябинская область) — 1.49,36.

Вновь порадовал магнитогорский стайер Никита Павлов. Перспективный парень уже не раз становился призером на всероссийских стартах, неплохо выступал на юниорском уровне, а теперь готов бросить вызов лидерам взрослой сборной России в беге на 10 000 метров. Да, бороться с титулованным Владимиром Никитиным ему еще рано. Но выиграть у братьев Анатолия и Евгения Рыбаковых — дорогого стоит! Наш земляк неожиданно стал серебряным призером чемпионата страны.

Бег 10 000 м, мужчины:

1. Владимир Никитин (Москва / Пермский край) — 28.08,82.

2. Никита Павлов (Челябинская область) — 28.37,45.

3. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 28.38,32.

Таким образом, в активе спортсменов Челябинской области на ЧР-2024 восемь медалей. К сожалению, нашим землякам не удалось завоевать золота, но пять серебряных и три бронзовых награды — достойный аргумент в пользу того, чтобы говорить: у нас растет неплохой резерв и достойная смена. Особенно с учетом того, что несколько перспективных южноуральских легкоатлетов хоть и не завоевали награды, но были близки к результатам призовой тройки.

Результаты выступления спортсменов Челябинской области на чемпионате России-2024 по легкой атлетике:

Серебро:

Наталья Комбарова (100 м)

Наталья Комбарова (200 м)

Василий Мизинов (спортивная ходьба 10 000 м)

Тимур Моргунов (прыжки с шестом)

Никита Павлов (бег 10 000 м)

Бронза:

Кристина Любушкина (спортивная ходьба 10 000 м)

Никита Анищенков (прыжки в высоту)

Артемий Никитин (бег 800 м)