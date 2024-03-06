Спортсменка из Магнитогорска выиграла Кубок России по ски‑альпинизму

Елена Мицан выиграла вертикальную лыжную гонку на соревнованиях в Красноярске

На Кубке России по ски-альпинизму в Красноярске золотую медаль выиграла спортсменка из Магнитогорска Елена Мицан. Она показала лучший результат в дисциплине «вертикальная гонка» — на трассе длиной 1750 метров с набором высоты 335 метров. Это были первые соревнования для спортсменки такого высокого уровня, сообщает Федерация альпинизма России.

На соревнованиях в Красноярске Елена Мицан стала единственной из спортсменок Челябинской области, которые были заявлены на старт вертикальной гонки. В этой дисциплине участницам соревнований нужно было на лыжах преодолеть трассу длиной 1750 метров с набором высоты 335 метров.

«На трассе был крутой участок, но камус хорошо держал. Долгое время бежали вместе, но после крутого подъема девочки отстали и уже между собой потом разбирались в борьбе за высокие места. Рада тому, что достойно выступила в соревнованиях. Теперь буду готовиться к новым испытаниям», — отметила Елена Мицан.

Ски-альпинизм. Кубок России. Вертикальная гонка. Призеры соревнований:

Мужчины:

1. Александр Антонов (Свердловская область).

2. Иван Савельев (Московская область).

3. Максим Трифоненков (Красноярский край).

Женщины:

1. Елена Мицан (Челябинская область).

2. Полина Федоткина (Москва).

3. Екатерина Крюкова (Красноярский край).

Отметим, что главный старт для представителей ски‑альпинизма впереди. С 10 по 14 марта на территории ГЛЦ «Банное» под Магнитогорском состоится чемпионат России. В программе соревнований — спринтерская, вертикальная и командная гонки.