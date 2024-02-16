Сегодня, 16 февраля, на Всероссийской зимней спартакиаде отличилась спортсменка из Магнитогорска Дарья Зинченко. Она выиграла спринтерскую гонку в ски-альпинизме на соревнованиях в Нижнем Тагиле. Это уже четвертая золотая медаль спортсменов Челябинской области на Спартакиаде-2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В женских состязаниях по ски-альпинизму, которые стартовали сегодня на горнолыжном курорте «Гора Белая» в Свердловской области, были заявлены три спортсменки из Челябинской области. Уже в квалификации спортсменка из Магнитогорска Дарья Зинченко показала лучший результат, преодолев спринтерскую дистанцию за 3.27,04.
Южноуральская спортсменка успешно прошла следующие стадии турнира и в финале также пришла к финишу с лучшим результатом — 3.44,95. Она почти на 4 секунды опередила серебряного призера, которым стала Ирина Рачинская из Москвы. Бронзовую медаль завоевала Ирина Умницына из Санкт-Петербурга.
Ски-альпинизм. Женщины, спринт:
1. Дарья Зинченко (Челябинская область).
2. Ирина Рачинская (Москва).
3. Ирина Умницына (Санкт-Петербург).
Сегодня также будут разыграны комплекты наград в ски-альпинизме и в состязаниях мужчин. Челябинскую область представят на соревнованиях четыре спортсмена. Кроме того, 18 февраля состоится эстафета.