Дарья Зинченко из Магнитогорска выиграла соревнования по ски‑альпинизму на спартакиаде

Она завоевала для Челябинской области четвертую золотую медаль на соревнованиях

Сегодня, 16 февраля, на Всероссийской зимней спартакиаде отличилась спортсменка из Магнитогорска Дарья Зинченко. Она выиграла спринтерскую гонку в ски-альпинизме на соревнованиях в Нижнем Тагиле. Это уже четвертая золотая медаль спортсменов Челябинской области на Спартакиаде-2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В женских состязаниях по ски-альпинизму, которые стартовали сегодня на горнолыжном курорте «Гора Белая» в Свердловской области, были заявлены три спортсменки из Челябинской области. Уже в квалификации спортсменка из Магнитогорска Дарья Зинченко показала лучший результат, преодолев спринтерскую дистанцию за 3.27,04.

Южноуральская спортсменка успешно прошла следующие стадии турнира и в финале также пришла к финишу с лучшим результатом — 3.44,95. Она почти на 4 секунды опередила серебряного призера, которым стала Ирина Рачинская из Москвы. Бронзовую медаль завоевала Ирина Умницына из Санкт-Петербурга.

Ски-альпинизм. Женщины, спринт:

1. Дарья Зинченко (Челябинская область).

2. Ирина Рачинская (Москва).

3. Ирина Умницына (Санкт-Петербург).

Сегодня также будут разыграны комплекты наград в ски-альпинизме и в состязаниях мужчин. Челябинскую область представят на соревнованиях четыре спортсмена. Кроме того, 18 февраля состоится эстафета.