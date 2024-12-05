Российскую команду по ски‑альпинизму допустили до отбора на Олимпийские игры

Бороться за путевки на Игры‑2025 смогут пять спортсменов, в их числе Дарья Зинченко из Магнитогорска

Пять российских спортсменов смогут побороться за путевки на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международная федерация ски-альпинизма выдала нашим соотечественникам соответствующие лицензии, которые разрешают им принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил федеральным СМИ главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин. Получила такой статус и спортсменка из Магнитогорска Дарья Зинченко.

Соревнования по ски-альпинизму впервые войдут в программу зимних Олимпиад. Их дебют состоится на ближайших Играх, которые пройдут в 2026 году в Италии. В программе соревнований будут представлены две дисциплины — спринт и смешанная эстафета.

«Трем мужчинам и двум женщинам выдали лицензии на сезон-2024/2025 для участия в Кубке и чемпионате мира. Эти два турнира являются главными отборочными соревнованиями на Олимпиаду-2026», — сообщил федеральным СМИ главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.

Таким образом, пять россиян в качестве нейтральных спортсменов смогут выступать на международных соревнованиях, которые станут отборочными на ОИ-2026. В их числе оказалась и Дарья Зинченко из Магнитогорска. Она является одной из сильнейших спортсменок страны, неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов России. Главным образом она специализируется на спринтерских дисциплинах соревнований по ски-альпинизму.

«Это прекрасная новость! Горжусь тем, что получила возможность соревноваться с сильнейшими ски-альпинистами мира. Это важный шаг для меня как для спортсмена. С нетерпением жду возможности выступить на крупнейших международных соревнованиях. Но понимаю, что надо будет состязаться с лучшими из лучших, завоевать путевку на Олимпиаду будет очень непросто», — рассказала Дарья Зинченко корреспонденту ИА «Первое областное».

Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта включен в программу Игр 2026 года.

Напомним, что в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже российским спортсменам было разрешено участвовать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Всего на соревнования были допущены 15 россиян.