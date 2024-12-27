Кристина Кисматова из Магнитогорска стала призером этапа Кубка России по ски‑альпинизму

Новый соревновательный сезон сильнейшие спортсмены страны открыли на ГЛК «Банное»

На горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском завершился первый этап Кубка России по ски-альпинизму. Сильнейшие спортсмены страны разыграли здесь четыре комплекта наград в двух видах программы — классической и вертикальной гонках. Бронзовым призером соревнований стала Кристина Кисматова из Магнитогорска, сообщает Федерация ски-альпинизма Челябинской области.

ГЛК «Банное» не в первый раз принимает у себя этап Кубка России. В этом году организаторы приготовили спортсменам новый интересный маршрут — с большим количеством спусков и подъемов, пешими участками, лесными тропами и даже небольшим трамплином.

К серьезным физическим нагрузкам на старте сезона оказались готовы не все участники. Многие из них показали далеко не лучшие свои результаты. В таких условиях проявила себя Кристина Кисматова из Магнитогорска. Она стала бронзовым призером в классической гонке. Отметим, что в десятку сильнейших попали и ее землячки Елена Мицан (7-е место) и Дарья Зинченко (10-е место).

В вертикальной гонке в шаге от пьедестала почета оказалась Дарья Зинченко, занявшая 4-е место. В топ-10 попали Елена Мицан (7-е место) и Кристина Кисматова (8-е место). А победителем в этой дисциплине вновь стала Ирина Рачинская из Москвы. Серебро у ее землячки Варвары Прохоровой, а замкнула тройку призеров Анастасия Козина из Краснодарского края.

Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Женщины. Классическая гонка:

1. Ирина Рачинская (Москва) — 1.29,38.

2. Ирина Умницына (Санкт-Петербург) — 1.33,12.

3. Кристина Кисматова (Челябинская область) — 1.33,40.

Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Женщины. Вертикальная гонка:

1. Ирина Рачинская (Москва) — 00.22,34.

2. Варвара Прохорова (Москва) — 00.23,21.

3. Анастасия Козина (Краснодарский край) — 00.23,28.

«Вертикальный километр прошел по плану, в „гулятельном“ режиме, а вот на второй гонке пришлось немного попотеть. Заняла третье место, поднявшись с четвертого, но упав со второго. Ситуация постоянно менялась, все решилось на последних метрах дистанции. Наверное, поэтому я люблю эту дисциплину больше всех», — оценила свое выступление Кристина Кисматова.

В состязаниях среди мужчин представители Челябинской области остались за чертой призеров. Наиболее успешно из них выступил Петр Тихонов. Он оба раза стал девятым — в вертикальной и классической гонках. В топ-10 попал еще один магнитогорец — Олег Можгин. Отметим, что две победы одержал Никита Филиппов из Москвы. В классической гонке серебряным призером стал опытнейший Евгений Марков из Свердловской области.

Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Мужчины. Классическая гонка:

1. Никита Филиппов (Москва) — 1.34,20.

2. Евгений Марков (Свердловская область) — 1.39,26.

3. Андрей Федоров (Санкт-Петербург) — 1.40,14.

Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Мужчины. Вертикальная гонка:

1. Никита Филиппов (Москва) — 00.17,23.

2. Андрей Федоров (Санкт-Петербург) — 00.18,56.

3. Евгений Марков (Свердловская область) — 00.19,23.

Второй этап Кубка России по ски-альпинизму состоится 23—27 января 2025 года в Терсколе.