На горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском завершился первый этап Кубка России по ски-альпинизму. Сильнейшие спортсмены страны разыграли здесь четыре комплекта наград в двух видах программы — классической и вертикальной гонках. Бронзовым призером соревнований стала Кристина Кисматова из Магнитогорска, сообщает Федерация ски-альпинизма Челябинской области.
ГЛК «Банное» не в первый раз принимает у себя этап Кубка России. В этом году организаторы приготовили спортсменам новый интересный маршрут — с большим количеством спусков и подъемов, пешими участками, лесными тропами и даже небольшим трамплином.
К серьезным физическим нагрузкам на старте сезона оказались готовы не все участники. Многие из них показали далеко не лучшие свои результаты. В таких условиях проявила себя Кристина Кисматова из Магнитогорска. Она стала бронзовым призером в классической гонке. Отметим, что в десятку сильнейших попали и ее землячки Елена Мицан (7-е место) и Дарья Зинченко (10-е место).
В вертикальной гонке в шаге от пьедестала почета оказалась Дарья Зинченко, занявшая 4-е место. В топ-10 попали Елена Мицан (7-е место) и Кристина Кисматова (8-е место). А победителем в этой дисциплине вновь стала Ирина Рачинская из Москвы. Серебро у ее землячки Варвары Прохоровой, а замкнула тройку призеров Анастасия Козина из Краснодарского края.
Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Женщины. Классическая гонка:
1. Ирина Рачинская (Москва) — 1.29,38.
2. Ирина Умницына (Санкт-Петербург) — 1.33,12.
3. Кристина Кисматова (Челябинская область) — 1.33,40.
Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Женщины. Вертикальная гонка:
1. Ирина Рачинская (Москва) — 00.22,34.
2. Варвара Прохорова (Москва) — 00.23,21.
3. Анастасия Козина (Краснодарский край) — 00.23,28.
«Вертикальный километр прошел по плану, в „гулятельном“ режиме, а вот на второй гонке пришлось немного попотеть. Заняла третье место, поднявшись с четвертого, но упав со второго. Ситуация постоянно менялась, все решилось на последних метрах дистанции. Наверное, поэтому я люблю эту дисциплину больше всех», — оценила свое выступление Кристина Кисматова.
В состязаниях среди мужчин представители Челябинской области остались за чертой призеров. Наиболее успешно из них выступил Петр Тихонов. Он оба раза стал девятым — в вертикальной и классической гонках. В топ-10 попал еще один магнитогорец — Олег Можгин. Отметим, что две победы одержал Никита Филиппов из Москвы. В классической гонке серебряным призером стал опытнейший Евгений Марков из Свердловской области.
Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Мужчины. Классическая гонка:
1. Никита Филиппов (Москва) — 1.34,20.
2. Евгений Марков (Свердловская область) — 1.39,26.
3. Андрей Федоров (Санкт-Петербург) — 1.40,14.
Ски-альпинизм. I этап Кубка России. ГЛК «Банное». Мужчины. Вертикальная гонка:
1. Никита Филиппов (Москва) — 00.17,23.
2. Андрей Федоров (Санкт-Петербург) — 00.18,56.
3. Евгений Марков (Свердловская область) — 00.19,23.
Второй этап Кубка России по ски-альпинизму состоится 23—27 января 2025 года в Терсколе.