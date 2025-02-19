Лыжники Челябинской области завоевали медали на первенстве России

Две команды стали призерами в эстафете, а Арсений Лыков из Златоуста выиграл личную гонку

Успешно выступили спортсмены Челябинской области на первенстве России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Две наши команды стали бронзовыми призерами в эстафетных гонках, а Арсений Лыков из Златоуста одержал победу на пятикилометровой дистанции и закрепил успех бронзой в спринте, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования проводились в возрастной группе 15—16 лет. Начались они с победы лыжника из Златоуста Арсения Лыкова. Воспитанник СШОР-1 имени Светланы Ишмуратовой выиграл гонку классическим стилем на дистанции 5 км. Подопечный тренера Владимира Усанова также стал бронзовым призером в спринтерской гонке.

Завершили программу соревнований эстафетные гонки среди юношей и девушек. В этих дисциплинах спортсмены Челябинской области завоевали бронзу. Так, в гонке 4×5 км на третью ступень пьедестала почета поднялась команда юношей. Призерами стали Андрей Лежнев, Арсений Сухорук, Антон Сильницкий и Арсений Лыков.

Аналогичный результат показала и команда девушек в эстафете 4×3 км. В ее составе отличились Виктория Русинова, София Кишигина, Светлана Мысова и Дарья Китаева.

Напомним, что ранее успешно выступила на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске лыжница из Златоуста Алена Плечева. На этих международных стартах она завоевала три медали, став одной из героинь соревнований.