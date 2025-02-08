Почти 19 тысяч человек вышли на старты «Лыжни России — 2025» в Челябинской области

Из них 7 тысяч — в Челябинске

Сегодня, 8 февраля, в Челябинской области и по всей России прошло спортивное мероприятие «Лыжня России». Участие в нем приняли почти 19 тысяч южноуральцев всех возрастов, в том числе 7 тысяч — в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, нарушений общественного порядка на массовом мероприятии не допущено.

«Охрану общественного порядка и безопасности стартов обеспечивали свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, казаков, частных охранных предприятий и общественности», — уточнили в полицейском главке.

Напомним, массовый забег был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году прошла уже 43-я «Лыжня России». В Магнитогорске спортивный праздник открыла основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.