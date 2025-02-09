Замгубернатора Александр Козлов выполнил нормативы ГТО на «Лыжне России» в Челябинске

Он преодолел дистанцию в 5 км, уложившись в результат на золотой значок комплекса

Экс-министр информационных технологий и связи Челябинской области, а ныне заместитель губернатора Александр Козлов регулярно выходит на старт «Лыжни России». В этом году он принял решение выйти на старт не массового забега, а присоединился к участникам, которые могли выполнить зимний вид испытаний комплекса «Готов к труду и обороне». Чиновник успешно преодолел дистанцию 5 км, выполнив норматив на золотой знак отличия, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинске массовая гонка «Лыжня России» по традиции прошла на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Впервые участники могли не просто пробежать дистанцию, но и выполнить норматив ГТО для своей возрастной ступени. Присоединился к участникам такого забега и замгубернатора Александр Козлов.

«Вообще-то у меня уже есть золотой знак ГТО, но с недавних пор я перешел на другую возрастную ступень. Поэтому нужно подтверждать, чтобы получить новый знак. С лыжной подготовкой у меня все хорошо. Преодолеть 3-километровую дистанцию на лыжах мне проще, чем в гладком беге», — рассказал Александр Козлов на финише.

Напомним, что в Челябинске на старт «Лыжни России-2025» вышли около 7 тысяч горожан. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступила региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.