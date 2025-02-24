Более 300 участников собрали гонки памяти Уральских лыжных батальонов в Челябинске

48-е по счету соревнования прошли на трассе у Карпова пруда

В спортивном центре по лыжным видам спорта «Карпов пруд» завершились 48-е по счету соревнования, посвященные памяти Уральских лыжных батальонов. В этом году их провели в честь 80-летия Победы. Детский турнир собрал более 300 лыжников из разных уголков региона, а также гостей из Курганской области, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в челябинской СШОР-5 по лыжным гонкам.

Челябинск, Сатка, Катав-Ивановск, Верхний Уфалей, Юрюзань, Миасс, Кыштым, Чебаркуль, Аша, Полетаево, Аргаяш… География участников лыжных состязаний на Карповом пруду получилась широкой. Прибыли на Южный Урал и гости из Курганской области. В течение трех дней, с 21 по 23 февраля, юные спортсмены соревновались на дистанциях 3 и 5 км классическим и свободным стилем, а также в эстафетных гонках.

«Соревнования памяти Уральских лыжных батальонов традиционно собирают 13—14-летних лыжников из многих территорий Челябинской области и других регионов. В этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И отрадно, что спортсмены не только соревнуются, но и посещают военно-исторический музей, открытый в челябинской спортивной школе олимпийского резерва», — отметил директор челябинской областной детско-юношеской спортивной школы Юрий Логинов.

Кстати, к этим стартам областная спортивная школа подготовила наградные грамоты, на оборотной стороне которых под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто» был размещен текст об истории Уральских лыжных батальонов и школьного музея СШОР № 5. Сейчас у Карпова пруда завершается строительство современного лыжно-биатлонного комплекса. Здесь же появился обелиск, посвященный памяти Уральских лыжных батальонов.



«Соревнования имеют не только спортивную, но и патриотическую направленность. В советские годы на соревнования в качестве почетных гостей приезжали ветераны этих подразделений. К сожалению, сегодня их уже нет среди нас, но сохранилась память, которая воплощена и в нашем школьном музее. Но ветераны боевых действий, офицеры всегда бывают на этих стартах», — рассказал директор СШОР-5 Владимир Воронов.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда челябинской СШОР № 5, на втором — ДЮСШ поселка Полетаево, на третьем — спортшкола «Луч» (Чебаркуль).

После соревнований спортсмены и тренеры побывали в уникальном музее, который был открыт в челябинской спортивной школе олимпийского резерва (СШОР № 5) в 2015 году — в честь 70-летия Великой Победы. Напомним, что недавно наш корреспондент опубликовал материал об этом уникальном музее.