Легкоатлеты Челябинской области завоевали четыре медали на Играх БРИКС

Победу на соревнованиях одержала спринтер Наталья Комбарова

На международных Играх БРИКС в Казани завершились состязания по легкой атлетике. Спортсмены Челябинской области завоевали четыре медали. Две из них достались бегунье-спринтеру Наталье Комбаровой. Она стала обладателем золотой и серебряной наград в беге на 100 и 200 метров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Международные мультиспортивные Игры БРИКС в Казани проходят в пятый раз по 27 видам спорта. Состязания по легкой атлетике прошли в минувшие выходные. В них приняли участие пять южноуральских спортсменов, трое из них возвращаются на родину с медалями.

Вновь подтвердила свой статус одного из лидеров сборной России в спринте Наталья Комбарова. На 100-метровке она стала серебряным призером, уступив своей главной сопернице Кристине Макаренко. Замкнула тройку призеров еще одна россиянка — Юлия Караваева.

Игры БРИКС. Женщины. 100 м.

1. Кристина Макаренко (Россия) — 11,31.

2. Наталья Комбарова (Россия) — 11,42.

3. Юлия Караваева (Россия) — 11,42.

Зато на дистанции 200 метров челябинке не было равных, с результатом 23,10 она стала победительницей соревнований. Интересно, что Наталья Комбарова имела хорошую возможность пополнить свою коллекцию наград на Играх БРИКС. В эстафете 4×200 метров российская команда показала лучший результат, однако была дисквалифицирована из-за нарушения правил при передаче эстафеты.

Игры БРИКС. Женщины, 200 м.

1. Наталья Комбарова (Россия) — 23,10.

2. Виктория Максимова (Россия) — 23,29.

3. Вера Филатова (Россия) — 23,55.

Серебряным призером в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров стал еще один представитель СШОР им. Л. Мосеева из Челябинска — Василий Мизинов. Он 18 секунд уступил победителю Сергею Кожевникову из Саранска.

Игры БРИКС. Мужчины, ходьба 10 000 м.

1. Сергей Кожевников (Россия) — 38,16.

2. Василий Мизинов (Россия) — 38,34.

3. Сергей Широбоков (Россия) — 39,23.

Наконец, четвертую медаль для Челябинской области завоевал Илья Телькунов. Он стал бронзовым призером в секторе для тройного прыжка. Причем наш земляк был очень близок к тому, чтобы занять второе место. Он уступил лишь 1 см серебряному призеру Виталию Павлову.

Игры БРИКС. Мужчины, тройной прыжок.

1. Дмитрий Чижиков (Россия) — 16,80 м.

2. Виталий Павлов (Россия) — 16,75 м.

3. Илья Телькунов (Россия) — 16,74 м.

Отметим, что в Казани в составе сборной России выступили еще два челябинских легкоатлета. Однако стать призерами соревнований им не удалось. В прыжках с шестом Тимур Моргунов не справился с планкой на высоте 5,50 м и занял итоговое пятое место. В прыжках в высоту Никита Анищенков с результатом 2,23 м также финишировал пятым.

Помимо спортсменов, работали на соревнованиях и судьи из Челябинской области. Так, наш регион на Играх БРИКС представили Виктор Стаценко, Константин Синяков, Евгений Аллеборн, Андрей Андреев, Алена Герасимова и Наталья Гангало.