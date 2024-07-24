В Златоусте объявили программу соревнований по прыжкам в высоту и с шестом

Соревнования пройдут 23 августа в честь 270‑летия города

В Златоусте на 270-летие города проведут соревнования по прыжкам в высоту и с шестом. В них выступят звезды российской и мировой легкой атлетики во главе с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Сегодня, 24 июля, организаторы турнира объявили программу турнира и запустили продажу билетов на событие.

Планируется, что в соревнованиях выступят сильнейшие легкоатлеты России и Беларуси. Они поборются за звание сильнейшего и корону победителя. В самом центре города на площади перед мэрией Златоуста будут установлены секторы для прыжков в высоту и с шестом.

В турнире планируется участие звезд мировой легкой атлетики: олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы Марии Ласицкене, чемпиона мира в помещении Данила Лысенко, бронзового призера чемпионатов мира и Европы Ильи Иванюка, серебряного призера чемпионата Европы Тимура Моргунова и многократных чемпионов России Полины Кнороз, Александра Соловьева, Марии Кочановой, Михаила Шмыкова, Натальи Спиридоновой и многих других.

Спортсмены будут соревноваться на специально сооруженном помосте — на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Соревнования пройдут 23 августа, программа будет разбита на два блока. Церемония открытия состоится в 13:50, затем начнется соревновательная часть.

Соревнования по прыжкам в высоту и с шестом. «Королева спорта. Финал серии „Высота“».

Златоуст, 23 августа. Программа соревнований:

13:50 — церемония открытия;

14:00 — прыжки с шестом, мужчины;

14:00 — прыжки в высоту, женщины;

17:00 — выступление хедлайнера мероприятия;

18:00 — прыжки с шестом, женщины;

18:00 — прыжки в высоту, мужчины;

21:00 — церемония награждения.

В перерыве между блоками запланировано выступление звезды, чье имя пока держится в секрете. По окончании соревнований зрителей ждет церемония награждения и праздничный фейерверк. На сайте открыта продажа билетов.

Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация легкой атлетики Челябинской области, Фонд поддержки спорта и администрация города Златоуста.

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