Олимпийский чемпион Александр Попов приехал в Челябинск для проведения мастер-класса

Легендарный пловец проведет семинары и учебно-тренировочные сборы в Златоусте

«Я не так часто провожу мастер-классы, но если это делаю, то хочу выйти за рамки простого знакомства с ребятами и отработки элементарных техник плавания. Не уверен, что все они смогли полностью воспринять всю информацию, которую я им дал. Но будет здорово, если хотя бы часть этого урока они усвоят со своими тренерами и воплотят в профессиональной деятельности»,

— говорит Александр Попов.