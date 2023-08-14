Сегодня, 14 августа, в Челябинск прилетел четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Он отправится в Златоуст, где в бассейне «Уралочка» будет проводит семинары и учебно-тренировочные сборы до 27 августа, сообщает региональный Минспорт.
На сборы в Златоуст приехали спортсмены и тренеры из Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Самым юным участникам мастер-классов — 9 лет. Также специалист проведет отдельные занятия со сборной Челябинской области по плаванию. Южноуральские тренеры смогут повысить квалификацию и получить новый опыт в организации тренировочного процесса.
«Я не так часто провожу мастер-классы, но если это делаю, то хочу выйти за рамки простого знакомства с ребятами и отработки элементарных техник плавания. Не уверен, что все они смогли полностью воспринять всю информацию, которую я им дал. Но будет здорово, если хотя бы часть этого урока они усвоят со своими тренерами и воплотят в профессиональной деятельности», — говорит Александр Попов.
Кроме того, в мастер-классах примет участие сын Александра Попова — Антон. Он будет отвечать за общую физическую подготовку тренеров и спортсменов.
Добавим, что ранее в Челябинске завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», которые посетил и сам легендарный спортсмен. Четырехкратный олимпийский чемпион дал мастер-класс юным ребятам, провел семинар для тренеров и дал эксклюзивное интервью «Первому областному», в котором рассказал, на какие жертвы приходится идти ради успехов в большом спорте, почему для пловцов на первом месте были победы, а не материальные блага, и почему всегда скептически относился к введению гидрокостюмов в плавании.
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