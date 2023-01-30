Легендарный Александр Попов посетит соревнования по плаванию в Челябинске

В бассейне «Строитель» с 10 по 12 февраля проведут состязания в честь четырехкратного олимпийского чемпиона

В челябинском бассейне «Строитель» с 10 по 12 февраля пройдут Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В них примут участие около 700 спортсменов из 50 регионов. Посетит состязания и легендарный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов — один из самых известных и титулованных российских пловцов современности, сообщает региональная федерация плавания.

Состязания по плаванию «Кубок Александра Попова» проводятся в России с 2009 года. В этот раз честь провести всероссийские соревнования выпала Челябинску. Это стало возможным после того, как в бассейне «Строитель» появилась новая чаша с шестью 25-метровыми дорожками. Теперь во время проведения соревнований участники получили возможность тренироваться в новой ванне, а сам комплекс стал соответствовать строгим стандартам Всероссийской федерации плавания.

Программа «Кубка Александра Попова» рассчитана на три соревновательных дня, с 10 по 12 февраля, также предусмотрены мастер-классы от звезд плавания для тренеров. Комментировать трансляции Всероссийского турнира будут профессионалы канала «Матч-ТВ».

Уже известно, что посетит соревнования и сам «Царь воды», четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы Александр Попов. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), член Совета по физической культуре и спорту при Президенте РФ в мае прошлого года уже посещал Челябинск. Тогда Александр Попов дал мастер-класс юным пловцам в бассейне ЮУрГУ, а также стал гостем VIII этапа открытого Кубка России по зимнему плаванию на озере Тургояк.

Отметим, что организаторами «Кубка Александра Попова» выступят правительство Челябинской области, региональное министерство спорта, Фонд поддержки спорта Челябинской области и областная федерация плавания. Общее руководство осуществляется Всероссийской федерацией плавания при поддержке министерства спорта РФ.

Возрастное ограничение: 6+