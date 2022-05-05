Легендарный Александр Попов проведет мастер‑класс для юных челябинских пловцов

Четырехкратный олимпийский чемпион встретится со спортсменами в бассейне «Строитель»

Завтра, 6 мая, Челябинскую область посетит один из самых известных и титулованных российских пловцов Александр Попов. Четырехкратный олимпийский чемпион поделится опытом с челябинскими спортсменами, даст им мастер-класс в бассейне ЮУрГУ, а также посетит VIII этап открытого Кубка России по зимнему плаванию на озере Тургояк, сообщает региональный Минспорт.

Многократный чемпион мира и Европы расскажет юным спортсменам о своей уникальной технике передвижения по воде, раскроет секреты, которые помогали ему одерживать победу на высшем уровне. Мастер-класс Александр Попов проведет 6 мая в 15:00 в плавательном бассейне ЮУрГУ.

Александр Попов — один из сильнейших российских пловцов 90-х годов XX века. За годы карьеры шесть раз становился чемпионом мира и 21 раз — чемпионом Европы. Является кавалером и почетным членом Международного олимпийского комитета. Делит с Владимиром Сальниковым рекорд среди всех советских и российских пловцов по количеству завоеванных золотых олимпийских медалей — по четыре. Награжден олимпийским орденом за особые заслуги перед олимпийским движением МОК.