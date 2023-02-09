Челябинцы смогут бесплатно посетить Кубок Александра Попова по плаванию

Соревнования пройдут в бассейне «Строитель» с 10 по 12 февраля

Завтра, 10 февраля, в Челябинске стартуют Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Попова», в которых выступят более 700 спортсменов из 50 регионов. Почетным гостем турнира станет и сам «Царь воды» 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов, который также даст мастер-класс юным челябинским пловцам. Организаторы мероприятия объявили, что посетить соревнования могут все желающие бесплатно, сообщает региональная федерация плавания.

Накануне стала известна подробная программа мероприятия. Помимо спортивной части, она включает в себя несколько событий, направленных на развитие этого вида спорта в регионе. Так, помимо Александра Попова мастер-классы на воде для тренеров и спортсменов проведут звезды плавания мирового уровня, призеры Олимпийских игр Владимир Сельков и Евгений Коротышкин. Кроме того, состоится семинар по развитию направления «Адаптивное плавание».

Отметим, что состязания по плаванию «Кубок Александра Попова» проводятся в России с 2009 года. Впервые подобные соревнования принимает Челябинск. Во многом благодаря тому, что в прошлом году в бассейне «Строитель» открылась новая чаша с шестью 25-метровыми дорожками, которую участники соревнований теперь могут использовать как тренировочную площадку.

Всероссийские соревнования «Кубок Александра Попова» по плаванию пройдут в Челябинске на базе бассейна «Строитель» с 10 по 12 февраля. Организаторами мероприятия выступят правительство Челябинской области, региональное министерство спорта, Фонд поддержки спорта Челябинской области и областная федерация плавания.

Вход свободный

Возрастное ограничение: 0+

Инфографика: Фонд поддержки спорта Челябинской области