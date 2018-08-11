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/ Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений

Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений

Обладатель Кубка Стэнли дал совет всем южноуральцам.
сегодня в 15:05
  |  Спорт

Евгений Кузнецов составил компанию самым лучшим спортсменах Южноуго Урала, страны и мира. Воспитанник челябинского «Трактора», ныне нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли побывал на торжественном приеме губернатора Челябинской области, посвященном 100-летию физкультурного движения. Журналисты тут же окружили «любимчика» всех хоккейных фанатов и спросили, в чем же все-таки залог успеха.

Любой спорт он всегда полезен, приводит тебя к режиму, дисциплинирует, лишним никому не будет. Если у кого-то есть возможность, то занимайтесь дополнительно. Лучше проводить время на спорт площадке, чем где-либо в другом месте. Желаю всем здоровья, чтобы его было больше, остальное есть. Когда есть здоровье, ты можешь достичь многого. — рассказал сайту «Первый областной» обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов.

Сейчас Евгений Кузнецов в отпуске, который он с удовольствием проводит в Челябинске. Сайта «Первый областной» уже писал о том, как именитый спортсмен проводит свой досуг на родном льду. Совсем скоро, 15 августа, Евгений привезет в Челябинск трофей, который он так мечтал завоевать.

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