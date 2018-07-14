/ Евгений Кузнецов вернулся в челябинский «Трактор»

Обладатель Кубка Стэнли проводит лето на родном льду.

Воспитанник школы «Трактор» Евгений Кузнецов прилетел на лето в родной Челябинск. Именно отсюда за его спортивной карьерой наблюдают родители и друзья. Но отдыхать без льда обладатель Кубка Стэнли не может. Любимчик хоккейных фанатов продолжает тренировки в школе «Трактор», с которой и началась его спортивная карьера. Два раза в неделю чемпион приходит в родные стены, чтобы покататься, пообщаться с друзьями и болельщиками.



Мы встречаемся с Женей два раза в неделю в школе «Трактор». Катаемся в свое удовольствие. Общаемся, вспоминаем юность. Женя в прекрасной физической форме. У него отличное настроение. Говорит, что жить не может без хоккея, льда и тренировок. В Челябинск он приехал с женой и дочкой. – рассказывает сайту «Первый областной» товарищ и партнер по челябинской команде Евгений Михайлов.

Евгений Кузнецов будет гостить в Челябинске до конца августа. Для земляков он приготовил сюрприз. Уже 15 августа Кузя привезет в столицу Южного Урала свой новый трофей. Кубок Стэнли будет доступен каждому желающему с ним сфотографироваться.