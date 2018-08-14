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/ Магнитогорский легкоатлет завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Магнитогорский легкоатлет завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Челябинская область взяла полный комплект медалей.
сегодня в 11:16
  |  Спорт

Василий Мизинов участвовал в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Уроженец Магнитогорска пришел к финишу с результатом 1:20.50, что позволило ему войти в тройку призеров. Золото и серебро достались испанцам Альваро Мартину (1:20.42) и Диего Гарсии Каррере (1:20.48). Для Южноуральского спортсмена это первая медаль на крупных соревнованиях.

Ощущения были непонятные какие-то, даже те же испанцы финишировали, взяли флаг своей страны и пошли фотографироваться, а я финишировал и ушёл сразу. Было радостно на душе, потому что все-таки медаль. Разочарование тоже было, потому что мог занять место и повыше. В следующим году будет кубок Европы по спортивной ходьбе в Литве, а также Чемпионат Мира по легкой атлетике в Дохе. Буду стараться попасть на оба старта, а пока сезон завершён и впереди отдых. — рассказал Василий Мизинов сайту «Первый областной».

Напомним, на Чемпионате Европы по летним видам спорта сразу несколько спортсменов из Челябинской области завоевали медали. Золото в составе женской сборной в комбинированной эстафете по плаванию взяла Виталина Смирнова, а прыгун с шестом Тимур Моргунов выиграл «серебро», прыгнув на 6 метров.

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