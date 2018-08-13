/ Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»

Хоккеист признается, что с радостью проводит отпуск на родине.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов проводит отпуск на родине — в Челябинске. Хоккеист приехал на Южный Урал вместе с женой и дочерью после завершения сезона в США. Здесь его ждут мама и бабушка, а также толпы болельщиков. «Кузя» признается, что охотно возвращается домой.

Быстрее тянет домой, когда сезон заканчивается. Как бы хорошо там не жилось, все равно хочется увидеть родителей и друзей. Не то чтобы скучаешь по дому, но испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь. Не важно, чтобы люди не говорили, для меня всегда большая радость вернуться сюда и провести большую часть отпуска здесь. — рассказал сайту «Первый областной» хоккеист Евгений Кузнецов.

Впереди — главное событие хоккейного лета. Спортсмен в рамках победного тура привез в Челябинск Кубок Стэнли. Его выставят на всеобщее обозрение в ледовой арене «Трактор» в ближайшее время.

Больше событие для меня и моей семьи. Может быть, они волнуются. Мне хочется, чтобы скорее все прошло. Хочется начать сезон, потому что долгое время без игр тяжело. Приходится держать себя в форме, тренироваться, уделять всем внимание. — продолжает Кузнецов.

Напомним, ранее Евгений Кузнецов рассказал о важности поддержки начинающих спортсменов. Читайте материал здесь.