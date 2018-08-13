Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.91 +0.62 76.68 -0.15
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»

Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»

Хоккеист признается, что с радостью проводит отпуск на родине.
сегодня в 19:00
  |  Общество

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов проводит отпуск на родине — в Челябинске. Хоккеист приехал на Южный Урал вместе с женой и дочерью после завершения сезона в США. Здесь его ждут мама и бабушка, а также толпы болельщиков. «Кузя» признается, что охотно возвращается домой.

Быстрее тянет домой, когда сезон заканчивается. Как бы хорошо там не жилось, все равно хочется увидеть родителей и друзей. Не то чтобы скучаешь по дому, но испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь. Не важно, чтобы люди не говорили, для меня всегда большая радость вернуться сюда и провести большую часть отпуска здесь. — рассказал сайту «Первый областной» хоккеист Евгений Кузнецов.

Впереди — главное событие хоккейного лета. Спортсмен в рамках победного тура привез в Челябинск Кубок Стэнли. Его выставят на всеобщее обозрение в ледовой арене «Трактор» в ближайшее время.

Больше событие для меня и моей семьи. Может быть, они волнуются. Мне хочется, чтобы скорее все прошло. Хочется начать сезон, потому что долгое время без игр тяжело. Приходится держать себя в форме, тренироваться, уделять всем внимание. — продолжает Кузнецов.

Напомним, ранее Евгений Кузнецов рассказал о важности поддержки начинающих спортсменов. Читайте материал здесь.

Спорт
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
сегодня в 16:43
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
Спорт
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
11.08.2018
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
Общество
Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»
06.08.2018
Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»
Общество
Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли перед благотворительным матчем
01.08.2018
Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли перед благотворительным матчем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
сегодня в 20:13
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
сегодня в 19:04
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Общество
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
сегодня в 19:00
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
Общество
Тихие истребители-бомбардировщики переданы на авиабазу Шагол
сегодня в 18:45
Тихие истребители-бомбардировщики переданы на авиабазу Шагол
Общество
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
сегодня в 18:09
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
Общество
«Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения
сегодня в 17:55
«Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения
Общество
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
сегодня в 17:45
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
Спорт
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
сегодня в 16:43
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6