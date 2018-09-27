/ «Это было круто!». Представители ОТВ оказались в числе лидеров при сдаче норм ГТО

Участники получат золотые, серебряные и бронзовые значки.

Редактор спортивных программ медиахолдинга ОТВ Ульяна Любимова не раздумывая согласилась на предложение сдать нормы ГТО. Журналистке предстояло выполнить упражнения в 6 дисциплинах, 4 из которых обязательные и две на выбор. Приступая к спортивным задачам, Ульяна хотела проверить, насколько физическая подготовка соответствует возрастным нормам.

Я хотела проверить себя, насколько у нас физическая подготовка соответствует тем возрастным нормам, которые у нас сейчас в паспорте. Из всех шести нормативов я выполнила пять, осталось пробежать два километра. Больше всего я довольна прыжком в длину. На золото нужно было прыгнуть 1,65 метра, я прыгнула 1,70, еще мне удался спринтерский бег. Наверное, из-за того, что я в школе бегала маленькие дистанции. 30 метров я пробежала за 5,8 секунды — это «золото». Могу сказать, что я в отличной физической форме. — рассказала сайту «Первый областной» ведущая программы «Весь спорт» Ульяна Любимова.

В числе медийных спортсменов и Светлана Яремчук. Советник генерального директора ОТВ и председатель Союза журналистов к спорту относится как к самодисциплине. Подобные мероприятия не игнорирует, а наоборот, призывает всех в них участвовать.

Сегодняшнее соревнование — это, во-первых, соревнование с самим собой. Второе — люди перестают иметь какие-то комплексы. Один участник сегодня бежал в брюках и туфлях. Это было просто круто, он пробежал эти 2 километра. Поэтому, мне кажется, самое главное — это ни о чем не думать, вставать на дорожку, и сколько бы ты ни пробежал, это движение вперед, а это самое главное. — рассказала сайту 1obl.ru Светлана Яремчук.

Сдача ГТО — возможность проверить свои силы. Все, кто достиг в своих возрастных категориях утвержденных норм, получат золотые, серебряные и бронзовые значки.