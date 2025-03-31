Кубок губернатора в Челябинске соберет звезд мирового баскетбола

Алексей Текслер пригласил всех желающих на турнир с участием команд из шести стран

Команды из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана сразятся в этом году за трофей. Матчи пройдут 5-6 апреля в Челябинске. Пригласил на турнир всех любителей баскетбола Алексей Текслер, а еще напомнил о том, как ярко и зрелищно прошли соревнования в прошлом году. Видео приглашение на матчи глава региона разместил в своем телеграм-канале.

Соревнования пройдут 5-6 апреля в ТРК «Таганай». Уже известен предварительный состав его участников. Так, в Челябинск приедут звезды баскетбола из шести стран. Честь Южного Урала будут отстаивать команды «Курчатов» и «Металлург».

«Не сомневаюсь, что нас ждет интересный баскетбольный уикенд, где кроме самих соревнований будет яркая культурная программа. Всех приглашаю!», — отметил глава региона.

В этот раз турнир приурочен к юбилею Великой Победы. Их девиз «Смелость. Сила. Победа». В рамках турнира также пройдёт Кубок Солидарности, в котором примут участие команды из исторических территорий России.

Ранее мы публиковали подробную программу соревнований. Они пройдут в два дня. На площадке в ТРК «Таганай» будут обустроены зрительские места на 5000 человек, онлайн-аудитория превысит 1 миллион человек только в российском сегменте.

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».

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