Стал известен полный состав участников Кубка губернатора по баскетболу 3×3 в Челябинске

В борьбе за трофей сразятся 12 команд из 7 стран

На международном турнире по баскетболу 3×3 в Челябинске выступят 12 команд. Сегодня, 4 апреля, организаторы соревнований объявили имена всех участников Кубка губернатора — 2025. В нем примут участие звезды мирового баскетбола из семи стран. Южный Урал представят клубы «Курчатов» и «Металлург». Рассказываем, кто еще поборется за трофей в этом году.

Международный турнир в южноуральской столице пройдет во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие команды из России, Сербии, Китая, Беларуси и Казахстана. В этот раз его география расширилась.

«Еще в прошлом году мы получили хороший и полезный опыт в проведении Кубка губернатора. Турнир вызвал большой интерес у любителей баскетбола. В этом году он станет еще более масштабным и зрелищным, как в спортивном плане, так и организационном. Состав участников нынешнего турнира очень серьезный, к нам приедут звезды мирового баскетбола», — рассказал на пресс-конференции президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Он же огласил и полный состав участников турнира. На общем фоне выделяется сербский «Партизан» — один из ведущих и старейших клубов Европы в «классическом» баскетболе, но представляющий из себя грозную силу в баскетболе 3×3. На высокие места наверняка будут претендовать и команды «Гупизкоа» (Испания) и «Загреб» (Хорватия) — в этих странах традиционно сильно развит баскетбол.

Внушительно на Кубке губернатора — 2025 будут представлены и российские команды. В турнире выступят 6 команд, каждая из которых неоднократно занимала призовые места на тандемах чемпионата и Кубка России. В особенности это касается пермского клуба Bionord PRO — одной из сильнейших команд страны. Сильный подбор исполнителей во главе с Никитой Падуном в составе столичного «Автодора».

Международный турнир «Кубок губернатора Челябинской области» по баскетболу 3×3. Состав участников:

1. Partizan (Сербия)

2. Gupizkoa (Испания)

3. Zagreb (Хорватия)

4. Tigers (Таиланд)

5. Western Wolves (Казахстан)

6. Handsome MDMX (Китай)

7. «Автодор» (Москва)

8. «Московский» (Москва)

9. Bionord PRO (Пермь)

10. Stella Pro (Екатеринбург)

11. «Курчатов» (Челябинск)

12. «Металлург» (Магнитогорск)

На турнире, помимо самого баскетбола, будет представлена большая культурно-развлекательная программа. Так, игры турнира будут сопровождаться под зажигательные треки топового диджея, а также выступят хедлайнеры события — рэп-исполнитель SODA LUV и группа «Триагрутрика».

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы — областная баскетбольная федерация и «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».