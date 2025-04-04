На Кубке губернатора по баскетболу 3×3 в Челябинске зрители смогут выполнить нормативы ГТО

В холле ТРК «Таганай» установят мобильную площадку с испытаниями комплекса

Участники и гости Кубка губернатора по баскетболу 3×3 в Челябинске смогут присоединиться к движению комплекса ГТО. Для них в холле здания ТРК «Таганай» будет установлена мобильная площадка, на которой они могут выполнить нормативы комплекса, а также получить рекомендации от специалистов, как эффективнее проходить испытания ГТО, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Международный турнир по баскетболу 3×3 пройдет в южноуральской столице в эти выходные, 5 и 6 апреля. В нем примут участие команды из семи стран: России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Сразятся за победу и две южноуральские команды — «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

На площадке ТРК «Таганай» будут обустроены зрительские места на 5000 человек. Все зрители смогут не только посмотреть на игру звезд мирового баскетбола, но и проверить свою физическую готовность. Для них в холле здания будет оборудована мобильная площадка ГТО, на которой все желающие смогут выполнить нормативы комплекса.

Для того чтобы выполнить нормативы, нужно лишь иметь при себе медицинский допуск и регистрацию на сайте gto.ru с подтверждением учетной записи на «Госуслугах». Она необходима для выполнения нормативов ГТО и получения знака отличия.

Ранее мы подробно рассказали о программе спортивного мероприятия. В рамках турнира состоится и большая развлекательная программа. Хедлайнерами станут рэпер SODA LUV и группа «Триагрутрика».

Возрастное ограничение: 12+