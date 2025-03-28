Баскетболисты из Казахстана собираются завоевать Кубок губернатора в Челябинске

В турнире 3×3 сразится команда Western Wolves из города Атырау

На Кубке губернатора по баскетболу 3×3 в Челябинске выступят горячие парни из Казахстана, в активе которых есть победы на нескольких топовых турнирах. Команда Western Wolves является действующим чемпионом своей страны, имеет опыт выступлений на международных турнирах, а сейчас планирует приятно удивить челябинских любителей баскетбола и даже побороться за главный приз. Рассказываем, чего ждать от наших соседей на Кубке губернатора — 2025.

Кубок губернатора по баскетболу 3×3 в южноуральской столице состоится 5—6 апреля. Это уже второй подобный турнир в Челябинске. В прошлом году, кстати, трофей завоевали хозяева площадки из клуба «Курчатов». Однако сохранить кубок на родной земле ему будет сложнее. В этом году турнир соберет звездный состав участников. Ранее мы рассказывали о том, какие команды выступят в соревнованиях.

Однако этот факт не особо смущает горячих парней из Казахстана. Команда Western Wolves планирует побороться за победу и приятно удивить своей игрой. Клуб из города Атырау был основан в 2019 году. Два игрока, включая тренера, сейчас выступают за сборную Казахстана на Кубке Азии в Сингапуре.







Western Wolves — обладатель нескольких титулов. Действующие чемпионы Казахстана имеют хороший опыт участия в международных турнирах. Так, в 2024 году они выступили на мировом финале Red Bull в Нью-Йорке. И сыграли там, кстати, достойно.

На турнир в Челябинск команда из Казахстана везет топовых баскетболистов. Среди них Жангир Балгимбаев (капитан и основатель команды), Ильяс Жунусов (игрок национальной сборной), Аманжан Мухиденов (участник Кубка Азии в составе сборной Казахстана) и Филип Пейович (сербский профессиональный игрок и играющий тренер).

«Подготовка к турниру идет полным ходом. Два наших игрока сейчас выступают на Азиатских играх. Мы очень рады стать частью такого масштабного турнира. Наслышаны о том, какие команды едут в Челябинск. Конкуренция будет бешеная. С нетерпением ждем встречи, скоро будем у вас», — обратился к любителям баскетбола в Челябинске капитан команды из Казахстана Жангир Балгимбаев.

Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 состоится 5—6 апреля. Он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом: «Смелость. Сила. Победа». Турнир пройдет в концертном зале «Таганай» (МТС Live Холл). Планируется, что здесь будут обустроены зрительские места на 5000 человек, а онлайн-аудитория превысит 1 миллион человек только в российском сегменте.

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».



Возрастное ограничение: 0+