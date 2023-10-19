Крытый футбольный манеж в Челябинске построят к 2025 году

Спортивный объект появится на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной

Стали известны сроки возведения крытого футбольного манежа в Челябинске — завершить его строительство планируют к 2025 году. Сегодня ход работ оценили представители регионального Минспорта и Челябинского цинкового завода, который выступает инвестором проекта на условиях государственно-частного партнерства, сообщает Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком. Проводится срезка почвенного слоя и отсыпка скальным грунтом, начались свайные работы.

«Строительство крытого футбольного манежа в Челябинске — важный шаг в привлечении населения к занятиям физической культурой и развитии спортивной инфраструктуры всего региона. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы создаем новые условия для занятий спортом. Видим, что бизнес также активно включился в этот процесс и проявляет интерес к появлению современной, комфортной спортивной инфраструктуры как для своих сотрудников, так и для всех челябинцев», — отметил Александр Гриб.

Возведение спортобъекта площадью 25 тыс. кв. м началось на пересечении улиц Молодгвардейцев и Университетской Набережной. Инициатором его строительства выступил губернатор Алексей Текслер. В августе этого года глава региона вместе с генсекретарем РФС Максимом Митрофановым дали старт началу строительства. При этом под сводами арены будет полноразмерное футбольное поле, соответствующее стандартам ФИФА. Кроме того, здесь же разместятся беговые дорожки и сектора для занятий легкой атлетикой. Спорткомплекс рассчитан на 3000 зрителей.

Добавим, что новая арена сможет принимать не только спортивные соревнования самого высокого уровня, но и культурно-массовые мероприятия. Также здесь будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу и легкой атлетике, а футбольный клуб «Челябинск» сможет круглогодично проводить тренировки и матчи. Завершение строительства запланировано на 2025 год.



Фото: Министерство по ФКиС Челябинской области

Коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»