В Челябинске благоустроят набережную возле нового футбольного манежа

Спортивный объект строят на Северо-Западе города

В Челябинске по заказу мэрии разрабатывается проект благоустройства набережной реки Миасс возле строящегося футбольного манежа на Университетской набережной. Об этом глава города Наталья Котова рассказала в прямом эфире ОТВ, во время праздничного телемарафона, посвященного 287-летию Челябинска.

По словам Натальи Котовой, за счет бюджетных средств проектируются новые участки набережной от Свердловского проспекта до улицы Северокрымской и на Университетской набережной. Также за счет инвесторов разрабатывается документации на участок Университетской набережной со стороны «РМК-Арены» и правый берег реки Миасс у ЖК «Западный Луч» и «Манхэттен». Кроме того, предпроектные работы ведутся по набережной у ЧЭМК.

«Если эти идеи будут реализованы, то будет здорово. Но пока они в проработке», — отметила Наталья Котова.

Напомним, что крытый футбольный манеж на Университетской набережной планируют открыть в 2025 году. Инвестором проекта выступает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Спортивный комплекс будет занимать территорию размером более 3 гектаров. По крышей манежа разместяся полноразмерное футбольное поле, соответствующее стандартам ФИФА, а также беговые дорожки, раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, места для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой, медицинский пункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, магазин спортивных товаров и кафе.