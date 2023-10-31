Мини-футбольный клуб «Южный Урал» поднялся на второе место в Высшей лиге

Челябинская команда одержала две победы в третьем туре чемпионата России

В Копейске завершился третий тур Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. В конференции «Восток» две победы одержал челябинский клуб «Южный Урал», который поднялся на второе место в турнирной таблице. Теперь уже экс-лидер чемпионата, «Сигма-К» из Копейска два своих поединка проиграл, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В третьем туре первенства, матчи которого принимал ФОК им. Булатова в Копейске, таил в себе немало интриг. Главная из них заключалась в том, сможет ли «Сигма-К» удержать лидерство в турнире после сенсационного старта в турнире. Южноуральская команда одержала 4 победы в 4 матчах. Домашняя площадка должна была помочь обновленной команде снова приятно удивить специалистов и болельщиков. Однако на деле вышло все иначе.

Уже в первом матче копейчане потерпели поражение от кемеровского «Кузбасса». Хозяева площадки, пропустив два гола, вынуждены были отыгрываться. Гол престижа подопечным Дмитрия Степнова все-таки забили, однако сравнять счет им не удалось. В итоге 2:4 и первая потеря очков. Увы, на следующий день «Сигма-К» уступила и во втором поединке тура. На этот раз копейчане по всем статьям проиграли клубу «Сибиряк» со счетом 1:5.

«У нас команда в стадии формирования. Будем расти — будут и победы. Конечно, хотелось порадовать болельщиков победами, тем более наша команда здорово стартовала в турнире и играла в этот раз дома. Много голевых моментов создали, немного не повезло», — подвел итоги тура на сайте АМФР спортивный директор МФК «Сигма-К» Руслан Фазылов.

Зато две важные победы одержали игроки команды «Южный Урал». При этом челябинцы здорово сыграли в атаке, показав яркий и результативный футбол. В первом поединке подопечные Нуржана Джетыбаева разгромили «Сибиряк» (9:4), а во втором нанесли поражение «Кузбассу» (5:2). Благодаря этим двум победам МФК «Южный Урал» поднялся на второе место в турнирной таблице.

«Доволен тем, как наши ребята выполнили установку на матч с „Кузбассом“. Пытались разрушить игру их первой четверки игроков. Уже по ходу игры поняли, что сможем победить. Впереди небольшой перерыв в турнире. Ребята получат заслуженный отдых, а затем с новыми силами будем готовиться к следующим матчам», — говорит главный тренер МФК «Южный Урал» Нуржан Джетыбаев.

Чемпионат России по мини-футболу. Высшая лига. Конференция «Восток». 3-й тур, Копейск. Результаты матчей:

29 октября

«Южный Урал» (Челябинск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 9:4

«Сигма-К» (Копейск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:4

30 октября

«Южный Урал» (Челябинск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 5:2

«Сигма-К» (Копейск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:5





Следующие матчи в Высшей лиге чемпионата России южноуральские команды проведут в Сыктывкаре. 25 и 26 ноября им предстоит сыграть с клубами «Ухта-Д» и «Новая Генерация-Д». Первый из этих соперников на текущий момент возглавляет турнирную таблицу первенства.