Футболисты «Челябинска» одержали минимальную победу над ФК «Новосибирск»

Единственный мяч на 64-й минуте забил Рустам Вазитдинов

Футбольный клуб «Челябинск» одержал важнейшую победу во Второй лиге А. На своем поле подопечные Виталия Панова выиграли у лидера турнира ФК «Новосибирск» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил вышедший на замену Рустам Вазитдинов. Южноуральский клуб за два тура до финиша турнира продолжает претендовать на место в четверке сильнейших команд, которая перейдет в группу «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФК «Новосибирск» уже обеспечил себе место в топ-4. Именно столько команд по итогам осенней части турнира во Второй лиге А из группы «Серебро» перейдут в «Золото». Поэтому сибиряки, лишенные мотивации, могли себе позволить проиграть. А вот ФК «Челябинск» вынужден был играть только на победу. Подопечные Виталия Панова перед этим поединком делили 4-5-е места с липецким «Металлургом» и не имели права на ошибку.

Понимая это, хозяева поля с первых минут показали сумасшедший настрой, включив высокий темп и скорости игры. ФК «Челябинск» взял под контроль середину поля, что позволило команде чаще и больше проводить время в атаке. Первый опасный момент южноуральцы создали на 17-й минуте, когда здорово в «стеночку» сыграли Алексей Никитенков и Никита Мацхарашвили. Последний и нанес удар из убойной позиции, однако мяч прошел выше ворот.

В середине тайма вышел на оперативный простор Азиз Газиев. Вингер ФК «Челябинск» не стал навешивать мяч в штрафную, а запустил «парашют» — мяч по высокой дуге едва не залетел в ворота: ударился в перекладину и отскочил за линию ворот. Гости запомнились разве что сольным проходом в исполнении Алексея Соловьева. Сибиряк возомнил себя Месси, однако накрутить четырех защитников в штрафной площади у него не получилось.

После перерыва футболистам пришлось бороться не только с собой и соперником, но и снегопадом. В холодную погоду, да еще и с осадками, сложно вести конструктивные действия в атаке. Очевидно, что исход матча мог решить один гол. И он случился на 64-й минуте. Вышедший на замену Рустам Вазитдинов исполнил все красиво: красиво обработал мяч одним касанием, а вторым нанес хлесткий и точный удар с лета в угол ворот соперника — 1:0!

Главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов тут же произвел тройную замену, убрав с поля Носова, Газиева и Косянчука. Вместо них вышли Великородный, Майрович и Киселев. Скорее всего эти ротации в составе были плановыми, а не по ситуации. Нужно было освежить игру. И этот ход едва не принес результат. Максим Майрович наносил отличный удар, однако голкипер гостей здорово сыграл на линии ворот, отбив мяч на угловой.

ФК «Челябинск» стал играть осторожнее, но все равно с прицелом на атаку. Скорее, хозяева могли забить еще, чем соперники уйти от поражения. В концовке встречи в противоборстве с защитником выбегал на рандеву с голкипером Станислав Библик. Форвард южноуральцев упал в штрафной соперника, однако судья на «точку» не поставил, зато дал желтую карточку игроку за симуляцию.

ФК «Челябинск» довел дело до победы. И продолжает бороться за выход в группу «Золото». Южноуральцы делят 4-5-е места с «Металлургом». Команда из Липецка в параллельном матче одержала минимальную победу над «Родиной-2» (1:0).





В следующем матче подопечные Виталия Панова сыграют дома с «Чертаново». Игра пройдет 4 ноября на стадионе «Центральный».