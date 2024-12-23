Конькобежцы Челябинской области завоевали пять медалей на чемпионате России

По две награды в активе Анастасии Григорьевой и Никиты Базюка

В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту, собравший более 100 участников из 20 регионов. Пять медалей различного достоинства завоевали спортсмены Челябинской области, причем по две награды в активе Анастасии Григорьевой и Никиты Базюка. Пропускала соревнования по личным причинам наша сильнейшая конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение четырех дней, с 19 по 22 декабря, сильнейшие конькобежцы страны разыграли на национальном чемпионате 16 комплектов наград. К сожалению, приняла решение пропустить соревнования Ольга Фаткулина. Но и в ее отсутствие конькобежцы Челябинской области выступили достойно, завоевав пять медалей.

В женских соревнованиях две награды на счету Анастасии Григорьевой. Она показала второй и третий результаты на дистанциях 5000 и 3000 метров соответственно. В этих дисциплинах не было равных Ксении Коржовой из Мурманской области — она двукратная чемпионка России-2024.

Конькобежный спорт. Чемпионат России.

Женщины, 3000 м:

1. Ксения Коржова (Мурманская область) — 4.07,72.

2. Александра Саютина (Москва) — 4.09,66.

3. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 4.10,88.

Женщины, 5000 м:

1. Ксения Коржова (Мурманская область) — 7.14,21.

2. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 7.19,28.

3. Алиса Беккер (Москва / Алтайский край) — 7.19,70.

В состязаниях среди мужчин очередную медаль чемпионата страны завоевал Степан Чистяков. Челябинский спортсмен стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров. Здесь очередную победу одержал Даниил Алдошкин, второе место у Павла Кулижникова.

Приятно удивил другой наш земляк, Никита Базюк, завоевавший две медали. Он был очень близок к тому, чтобы впервые в своей карьере стать чемпионом России на «пятисотке», но уступил 0,18 секунды победителю соревнований Тимуру Карамову. На дистанции 1000 метров челябинец показал третий результат.

«Короткий спринт я сбегал по своему лучшему времени, поэтому результатом доволен. Разочарован тем, что этот результат не позволил мне завоевать титул чемпиона России. Это моя цель на сезон, хотелось наконец выполнить поставленную задачу. К сожалению, не удалось. Но впереди чемпионат России по многоборьям в Челябинске. Постараюсь на домашнем турнире выиграть золото», — поделился своими планами в интервью пресс-службе СКР Никита Базюк.

Конькобежный спорт. Чемпионат России.

Мужчины, 500 м.

1. Тимур Карамов (Краснодарский край) — 34,80.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 34,98.

3. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 35,07.

Мужчины, 1500 м:

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 1.46,90.

2. Павел Кулижников (Краснодарский край / Мурманская область) — 1.47,20.

3. Степан Чистяков (Челябинская область) — 1.48,25.

Женщины, 1000 м:

1. Михаил Казелин (Московская область) — 1.09,22.

2. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 1.09,41.

3. Никита Базюк (Челябинская область) — 1.09,57.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 в Челябинске состоятся два крупнейших старта по конькобежному спорту. Так, с 14 по 17 января 2025 года на льду «Уральской молнии» состоится третий этап Кубка России, а с 31 января по 2 февраля — чемпионат России по многоборьям.